Tragedia en Las Tunas: confirman la muerte de adolescente de 15 años reportado como desaparecido

La comunidad de Amancio, en la provincia de Las Tunas, se encuentra conmocionada tras confirmarse la muerte de Jean Carlos Castillo Falls, un adolescente de 15 años que había sido reportado como desaparecido desde la tarde del pasado viernes.

La noticia fue difundida a través de redes sociales y rápidamente generó una ola de mensajes de dolor, solidaridad y apoyo hacia los familiares del menor, quienes durante horas mantuvieron la esperanza de encontrarlo con vida.

La desaparición de Jean Carlos provocó una rápida movilización en la localidad tunera.

Familiares, amigos, vecinos y usuarios de redes sociales compartieron fotografías y mensajes para ayudar a localizar al adolescente, cuya desaparición había generado gran preocupación entre los residentes de Amancio.

Según los reportes difundidos durante la búsqueda, el joven fue visto por última vez alrededor de las 2:00 de la tarde del viernes.

En ese momento vestía un pulóver negro, short verde oscuro y botas de goma rojas.

Dolor en su escuela y en toda la comunidad

Jean Carlos era estudiante de la ESBU Capitán San Luis y era ampliamente conocido en su entorno escolar y comunitario.

Tras conocerse el trágico desenlace, compañeros de estudios, profesores y vecinos expresaron su pesar en redes sociales, destacando las cualidades humanas del adolescente y enviando condolencias a sus familiares.

La mayor cantidad de mensajes estuvo dirigida a su madre, Irina Falls, quien participó activamente en los esfuerzos para localizarlo desde el momento en que se reportó su desaparición.

Autoridades no han informado las causas de la muerte

Hasta el momento, las autoridades no han divulgado detalles oficiales sobre las circunstancias que rodearon el fallecimiento del menor.

La falta de información ha generado numerosas interrogantes entre familiares y residentes de la localidad, quienes esperan que la investigación permita esclarecer lo ocurrido.

Se espera que en las próximas horas las autoridades ofrezcan información adicional sobre el caso.

Otra desaparición mantiene en alerta a una familia cubana

Mientras la comunidad de Amancio enfrenta esta tragedia, otra familia cubana continúa buscando desesperadamente a un joven desaparecido en La Habana.

Se trata de Mario Ariel Beceiro Hernández, de 21 años, quien fue visto por última vez el pasado 25 de mayo en el municipio La Lisa.

Según sus familiares, salió de su vivienda a bordo de una motocicleta y desde entonces no han podido establecer contacto con él.

La preocupación aumentó después de que la moto en la que viajaba fuera presuntamente encontrada abandonada en la zona de Los Pocitos.

Sus allegados mantienen activa la búsqueda y solicitan la colaboración ciudadana para obtener cualquier información que permita conocer su paradero.

Crece la preocupación por los casos de personas desaparecidas

La muerte de Jean Carlos Castillo Falls ha generado una profunda conmoción en redes sociales y reavivado la preocupación por los casos de desapariciones reportados en distintas provincias del país.

Mientras familiares y amigos despiden al adolescente, la comunidad espera respuestas sobre las circunstancias que rodearon su fallecimiento y continúa atenta a la búsqueda de otros jóvenes reportados como desaparecidos.