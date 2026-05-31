americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Las Tunas

Tragedia en Las Tunas: confirman la muerte de adolescente de 15 años reportado como desaparecido

Jean Carlos Castillo Falls, de 15 años, fue hallado sin vida en Las Tunas tras horas de intensa búsqueda y movilización comunitaria

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Jean Carlos Castillo

Consternación en Cuba por la muerte de un adolescente desaparecido

La comunidad de Amancio, en la provincia de Las Tunas, se encuentra conmocionada tras confirmarse la muerte de Jean Carlos Castillo Falls, un adolescente de 15 años que había sido reportado como desaparecido desde la tarde del pasado viernes.

La noticia fue difundida a través de redes sociales y rápidamente generó una ola de mensajes de dolor, solidaridad y apoyo hacia los familiares del menor, quienes durante horas mantuvieron la esperanza de encontrarlo con vida.

Embed

Una intensa búsqueda movilizó a familiares y vecinos

La desaparición de Jean Carlos provocó una rápida movilización en la localidad tunera.

Familiares, amigos, vecinos y usuarios de redes sociales compartieron fotografías y mensajes para ayudar a localizar al adolescente, cuya desaparición había generado gran preocupación entre los residentes de Amancio.

Según los reportes difundidos durante la búsqueda, el joven fue visto por última vez alrededor de las 2:00 de la tarde del viernes.

En ese momento vestía un pulóver negro, short verde oscuro y botas de goma rojas.

Dolor en su escuela y en toda la comunidad

Jean Carlos era estudiante de la ESBU Capitán San Luis y era ampliamente conocido en su entorno escolar y comunitario.

Tras conocerse el trágico desenlace, compañeros de estudios, profesores y vecinos expresaron su pesar en redes sociales, destacando las cualidades humanas del adolescente y enviando condolencias a sus familiares.

La mayor cantidad de mensajes estuvo dirigida a su madre, Irina Falls, quien participó activamente en los esfuerzos para localizarlo desde el momento en que se reportó su desaparición.

Autoridades no han informado las causas de la muerte

Hasta el momento, las autoridades no han divulgado detalles oficiales sobre las circunstancias que rodearon el fallecimiento del menor.

La falta de información ha generado numerosas interrogantes entre familiares y residentes de la localidad, quienes esperan que la investigación permita esclarecer lo ocurrido.

Se espera que en las próximas horas las autoridades ofrezcan información adicional sobre el caso.

Otra desaparición mantiene en alerta a una familia cubana

Mientras la comunidad de Amancio enfrenta esta tragedia, otra familia cubana continúa buscando desesperadamente a un joven desaparecido en La Habana.

Se trata de Mario Ariel Beceiro Hernández, de 21 años, quien fue visto por última vez el pasado 25 de mayo en el municipio La Lisa.

Según sus familiares, salió de su vivienda a bordo de una motocicleta y desde entonces no han podido establecer contacto con él.

La preocupación aumentó después de que la moto en la que viajaba fuera presuntamente encontrada abandonada en la zona de Los Pocitos.

Sus allegados mantienen activa la búsqueda y solicitan la colaboración ciudadana para obtener cualquier información que permita conocer su paradero.

Crece la preocupación por los casos de personas desaparecidas

La muerte de Jean Carlos Castillo Falls ha generado una profunda conmoción en redes sociales y reavivado la preocupación por los casos de desapariciones reportados en distintas provincias del país.

Mientras familiares y amigos despiden al adolescente, la comunidad espera respuestas sobre las circunstancias que rodearon su fallecimiento y continúa atenta a la búsqueda de otros jóvenes reportados como desaparecidos.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un hombre pedalea en su bicicleta llevando a una niña durante el apagón programado de electricidad en Bauta, Cuba, el lunes 18 de marzo de 2024. La isla enfrenta una crisis de energía, con varios apagones en las últimas semanas. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Apagones extremos en Santiago de Cuba: Empresa Eléctrica admite que no puede garantizar ni dos horas de servicio

Por Redacción América Noticias Miami
golpe al turismo cubano: hotelera canadiense blue diamond anuncia su salida de cuba antes del plazo de ee.uu.

Golpe al turismo cubano: hotelera canadiense Blue Diamond anuncia su salida de Cuba antes del plazo de EE.UU.

Por Redacción América Noticias Miami
cacerolazo estalla en centro habana tras apagones extremos: vecinos denuncian solo una hora de luz en dos dias

Cacerolazo estalla en Centro Habana tras apagones extremos: vecinos denuncian solo una hora de luz en dos días

Por Redacción América Noticias Miami
la principal termoelectrica de cuba vuelve a colapsar tras menos de 36 horas operativa y agrava la crisis electrica

La principal termoeléctrica de Cuba vuelve a colapsar tras menos de 36 horas operativa y agrava la crisis eléctrica

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

Un hombre pedalea en su bicicleta llevando a una niña durante el apagón programado de electricidad en Bauta, Cuba, el lunes 18 de marzo de 2024. La isla enfrenta una crisis de energía, con varios apagones en las últimas semanas. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Apagones extremos en Santiago de Cuba: Empresa Eléctrica admite que no puede garantizar ni dos horas de servicio

Tragedia en Las Tunas: confirman la muerte de adolescente de 15 años reportado como desaparecido

Tragedia en Las Tunas: confirman la muerte de adolescente de 15 años reportado como desaparecido

Golpe al turismo cubano: hotelera canadiense Blue Diamond anuncia su salida de Cuba antes del plazo de EE.UU.

Golpe al turismo cubano: hotelera canadiense Blue Diamond anuncia su salida de Cuba antes del plazo de EE.UU.

Cacerolazo estalla en Centro Habana tras apagones extremos: vecinos denuncian solo una hora de luz en dos días

Cacerolazo estalla en Centro Habana tras apagones extremos: vecinos denuncian solo una hora de luz en dos días

Policías intentan dispersar a aficionados del PSG, que encendieron bengalas para celebrar en París, el sábado 30 de mayo de 2026 después de la final de la Liga de Campeones entre el Paris Saint-Germain y el Arsenal, disputada en Budapest. El PSG ganó el encuentro. (AP Foto/Thomas Padilla)

Francia detiene a cientos de personas por disturbios tras victoria del PSG en la Liga de Campeones

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter