Sorpresa electoral en Colombia: Abelardo de la Espriella gana la primera vuelta y enfrentará a Iván Cepeda

Colombia vivió este domingo una jornada electoral marcada por la sorpresa. El abogado y candidato de derecha Abelardo de la Espriella se impuso en la primera vuelta presidencial y avanzó al balotaje, donde enfrentará al senador de izquierda Iván Cepeda en una elección que definirá el rumbo político del país durante los próximos años.

Según los resultados preliminares divulgados por la Registraduría Nacional, De la Espriella obtuvo la mayor votación de la jornada y se consolidó como la principal alternativa frente al bloque político que actualmente ocupa el poder.

Tras conocer los resultados, el candidato celebró la victoria parcial ante sus seguidores y aseguró que el país atraviesa un momento histórico.

“Vamos a cambiar la historia de Colombia para siempre”, afirmó durante su discurso, en el que prometió recuperar la seguridad, impulsar la inversión privada y fortalecer las instituciones.

Su campaña ha estado marcada por un discurso de mano dura contra la delincuencia, críticas al modelo económico impulsado por la izquierda y una postura cercana a sectores conservadores y afines al expresidente estadounidense Donald Trump.

Iván Cepeda logra el pase al balotaje y buscará mantener el proyecto de izquierda

El senador Iván Cepeda consiguió el segundo lugar y será el rival de De la Espriella en la segunda vuelta presidencial.

Cepeda representa la continuidad del proyecto político de la izquierda colombiana y centró buena parte de su campaña en temas relacionados con la justicia social, la implementación de reformas estructurales y la defensa de los acuerdos de paz.

El resultado anticipa una de las contiendas más polarizadas de los últimos años en Colombia.

Una segunda vuelta que definirá el futuro político del país

Con los resultados de la primera vuelta ya definidos, ambos candidatos tendrán ahora pocas semanas para conquistar a los votantes de las demás fuerzas políticas y ampliar sus bases electorales.

Analistas consideran que la elección enfrentará dos visiones opuestas sobre el futuro de Colombia: una apuesta por un giro hacia políticas conservadoras y otra por la continuidad de las reformas impulsadas por la izquierda.

La campaña rumbo al balotaje se perfila como una de las más intensas y observadas de América Latina.

Colombia entra en una nueva fase de incertidumbre política

Los mercados, sectores empresariales y actores internacionales siguen de cerca el proceso electoral debido al impacto que tendrá sobre la economía, la seguridad y las relaciones exteriores del país.

La segunda vuelta presidencial se celebrará dentro de tres semanas y determinará quién asumirá la presidencia de una de las economías más importantes de la región.