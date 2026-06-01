Cuatro cubanos enfrentarán juicio por presunto narcomenudeo en Cancún y permanecerán en prisión preventiva

La justicia mexicana vinculó a proceso penal a cuatro ciudadanos cubanos acusados de participar en actividades de narcomenudeo en Cancún, Quintana Roo, en un nuevo caso que involucra a migrantes de la isla en investigaciones por delitos relacionados con drogas.

La decisión fue emitida por un juez de control después de que la Fiscalía General del Estado presentara evidencias que apuntan a la presunta distribución de marihuana en el municipio de Benito Juárez.

Los imputados fueron identificados por las autoridades como Osiel "N", Enrique "N", Rubén "N" y Luis "N".

Según informó la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo, los cuatro fueron detenidos en la supermanzana 23 de Cancún y permanecerán bajo prisión preventiva como medida cautelar durante el desarrollo de sus respectivos procesos judiciales.

La autoridad judicial consideró suficientes los elementos presentados por la fiscalía para iniciar formalmente el procedimiento penal.

Fiscalía los acusa de delitos contra la salud

De acuerdo con el expediente presentado ante el tribunal, los acusados enfrentan cargos relacionados con delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo.

Las investigaciones apuntan a que los detenidos presuntamente participaban en actividades vinculadas a la distribución de marihuana en una de las zonas urbanas más transitadas de Cancún.

Las autoridades no han informado públicamente sobre la cantidad exacta de droga asegurada durante el operativo.

Crecen los casos de cubanos detenidos por narcotráfico en México

El caso se suma a una serie de investigaciones recientes que involucran a ciudadanos cubanos en distintos estados mexicanos.

Durante los últimos meses, las autoridades han reportado arrestos de cubanos relacionados con presuntas actividades de tráfico de drogas en Quintana Roo, Ciudad de México, Hidalgo y Tabasco.

Entre los casos más notorios figuran detenciones por distribución de marihuana, cocaína, metanfetaminas y participación en estructuras criminales dedicadas al transporte y comercialización de estupefacientes.

Cancún sigue siendo uno de los focos de la lucha antidrogas

La Fiscalía de Quintana Roo ha intensificado los operativos contra el narcomenudeo en Benito Juárez, municipio donde se ubica Cancún y que concentra una parte importante de las investigaciones relacionadas con la venta de drogas al menudeo.

En audiencias recientes, las autoridades obtuvieron múltiples vinculaciones a proceso contra personas acusadas de posesión, distribución y suministro de sustancias ilícitas.

El objetivo, según la fiscalía, es frenar la expansión de redes de distribución que operan en zonas turísticas y urbanas del estado.

Los acusados mantienen la presunción de inocencia

Las autoridades recordaron que, conforme a la legislación mexicana, los cuatro ciudadanos cubanos mantienen su derecho a la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme emitida por un tribunal competente.

Las investigaciones continúan y será durante las próximas etapas del proceso cuando se determine la responsabilidad o no de los imputados.