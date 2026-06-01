Violencia en Nueva Jersey obliga a imponer toque de queda cerca de centro de ICE en medio de protestas

La ciudad de Newark, en Nueva Jersey, decretó un toque de queda de emergencia alrededor del centro de detención migratoria Delaney Hall después de varios días de protestas que derivaron en enfrentamientos, arrestos y actos de violencia.

La medida restringe la circulación entre las 9:00 de la noche y las 6:00 de la mañana en las inmediaciones de la instalación operada por la empresa GEO Group, convertida en el epicentro de una creciente confrontación política entre líderes demócratas y la administración Trump en materia migratoria.

Según informó la Fiscalía General de Nueva Jersey, las autoridades emitieron repetidas advertencias en inglés y español para que los asistentes abandonaran el área antes de la entrada en vigor del toque de queda.

Aunque gran parte de los manifestantes se retiró pacíficamente, un grupo permaneció en la zona restringida.

"Algunos individuos acudieron equipados con cascos, escudos y máscaras antigás y se negaron deliberadamente a obedecer las órdenes de dispersión", señaló la fiscal general Jennifer Davenport.

Las autoridades indicaron que varios de ellos fueron arrestados tras poner en riesgo la seguridad pública.

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GO GET 'EM, BOYS!



No holding back tonight!



Law and order must prevail. pic.twitter.com/bRSPxJHtwc — Eric Daugherty (@EricLDaugh) June 1, 2026

Protestas contra ICE escalan y provocan tensión política

Las manifestaciones comenzaron como una protesta contra las políticas migratorias y las condiciones de detención en Delaney Hall, pero durante los últimos días la situación se tornó más tensa.

Reportes oficiales señalan que algunos participantes lanzaron objetos contra agentes policiales, retiraron barreras de seguridad e incluso provocaron incendios cerca del centro de detención.

Las imágenes de los disturbios generaron preocupación entre las autoridades estatales y federales.

Alcalde de Newark responsabiliza a ICE por la escalada

El alcalde de Newark, Ras Baraka, criticó duramente la actuación de las autoridades federales y responsabilizó a ICE por el deterioro de la situación.

Según el funcionario, las protestas habían transcurrido de manera pacífica antes de la intervención de agentes federales equipados con material antidisturbios.

Baraka denunció además el uso de gas lacrimógeno, granadas aturdidoras y otras tácticas de control de multitudes.

El alcalde ya había sido arrestado previamente durante una protesta relacionada con Delaney Hall y mantiene una disputa judicial con GEO Group por la operación del centro migratorio.

Gobernadora reconoce violencia pero mantiene presión sobre ICE

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, reconoció que algunos manifestantes protagonizaron acciones violentas que pusieron en peligro tanto a ciudadanos como a miembros de las fuerzas del orden.

No obstante, insistió en exigir mayor transparencia sobre las condiciones de detención dentro de Delaney Hall y pidió al Departamento de Seguridad Nacional garantizar atención médica adecuada y respeto al debido proceso para los inmigrantes retenidos.

La mandataria también reiteró su apoyo al cierre definitivo de la instalación.

Delaney Hall se convierte en nuevo foco de confrontación con la administración Trump

La crisis alrededor de Delaney Hall se ha transformado en uno de los principales puntos de choque entre dirigentes demócratas de Nueva Jersey y la administración del presidente Donald Trump.

Mientras continúan las protestas y permanecen vigentes las medidas de seguridad, las autoridades mantienen un fuerte despliegue policial alrededor del centro de detención para evitar nuevos incidentes.

La situación sigue bajo monitoreo y no se descartan nuevas restricciones si los disturbios vuelven a intensificarse.