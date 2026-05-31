Apagones extremos en Santiago de Cuba: Empresa Eléctrica admite que no puede garantizar ni dos horas de servicio

Un hombre pedalea en su bicicleta llevando a una niña durante el apagón programado de electricidad en Bauta, Cuba, el lunes 18 de marzo de 2024. La isla enfrenta una crisis de energía, con varios apagones en las últimas semanas. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La crisis eléctrica en Cuba alcanzó un nuevo nivel de gravedad después de que un alto directivo de la Empresa Eléctrica de Santiago de Cuba reconociera públicamente que las autoridades no pueden garantizar ni siquiera dos horas de servicio eléctrico a la población.

Las declaraciones fueron realizadas por Lester Salvador Cedeño, director del despacho de la Empresa Eléctrica provincial, durante una intervención en la emisora estatal CMKC, donde describió un escenario marcado por averías, déficit de generación y apagones prolongados que afectan a miles de familias.

En una admisión poco habitual dentro del discurso oficial, Cedeño reconoció que muchos circuitos permanecen entre 15 y 20 horas consecutivas sin electricidad.

"Los que mayor tiempo tienen de afectación reciben aproximadamente dos o tres horas de servicio", explicó inicialmente.

Sin embargo, acto seguido admitió que ni siquiera ese objetivo puede cumplirse.

"No podemos muchas veces llegar ni a las dos horas de servicio. Una hora y treinta minutos o una hora cuarenta y cinco minutos es lo que se viene dando por la situación en la que se encuentra el sistema", afirmó.

Las declaraciones confirman las denuncias realizadas durante semanas por residentes de Santiago de Cuba, quienes reportan apagones cada vez más largos y frecuentes.

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Averías en Guiteras y Renté agravan la emergencia

El funcionario atribuyó la crisis a la salida de servicio de importantes unidades generadoras del país.

Entre ellas mencionó la Termoeléctrica Antonio Guiteras, considerada una de las plantas más importantes del Sistema Eléctrico Nacional, y la Central Termoeléctrica Renté, principal fuente de generación en el oriente cubano.

Aunque la Guiteras había sido reincorporada parcialmente al sistema con unos 200 megavatios de generación, el alivio resultó temporal debido a nuevas fallas registradas en los últimos días.

Generación distribuida paralizada y motores fuera de servicio

La situación se complica aún más por la falta de respaldo energético.

Según explicó Cedeño, los motores de generación ubicados en Moa permanecen fuera de operación y actualmente ninguna unidad de generación distribuida está aportando electricidad al sistema nacional.

"Eso dificulta más la situación y propicia los apagones prolongados", reconoció el directivo.

La combinación de averías, falta de combustible y deterioro de la infraestructura ha provocado uno de los peores escenarios energéticos que recuerda el país.

Santiago de Cuba acumula meses de apagones extremos

La provincia oriental ha sido una de las más golpeadas por la crisis energética.

Durante marzo, las propias autoridades reconocieron interrupciones de hasta 24 horas seguidas. En mayo, comunidades enteras denunciaron permanecer más de 50 horas consecutivas sin servicio eléctrico.

La situación provocó protestas, cacerolazos y manifestaciones espontáneas en distintos municipios, reflejando el creciente malestar de la población ante el deterioro de las condiciones de vida.

Un sistema eléctrico al borde del colapso

A nivel nacional, Cuba registró en mayo algunos de los peores indicadores energéticos de su historia reciente.

El déficit de generación llegó a superar los 2.100 megavatios, mientras varias termoeléctricas permanecían fuera de servicio por averías o falta de combustible.

La Antonio Guiteras, considerada la principal planta térmica del país, acumula múltiples fallas en lo que va de 2026 y se ha convertido en símbolo de la crisis estructural que enfrenta el sistema eléctrico cubano.

Mientras tanto, millones de cubanos continúan enfrentando apagones diarios, escasez de combustible y un deterioro creciente de los servicios básicos en toda la isla.