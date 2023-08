Hombre se cuela en un apartamento de un condominio en Miami e intenta violar a una mujer

Poco antes de las 11:30 am de este jueves, la víctima se levantó de su cama y observó al implicado parado junto a la puerta de su habitación.

La víctima no se encontraba en el lugar, sin embargo, conversamos con una vecina, quien nos pidió resguardar su identidad y nos contó más detalles del incidente.

“Ella estaba gritando en el parqueadero, intentando que alguien la ayudara, yo le pregunté qué había pasado y ella me dijo que había un hombre en su apartamento desnudo con unas tijeras y que había intentado violarla, entonces yo lo que hice fue entrarla a mi apartamento y llamar a la policía, mientras que alguna patrulla llegaba”, dijo la vecina.

Cuando los agentes de la policía de Miami llegaron al condominio, encontraron al sospechoso en el techo del edificio con ropa de la víctima, zapatos de la víctima y el monedero con su identificación y todas sus tarjetas de crédito.

La mayor incógnita es cómo logró entrar al apartamento de la víctima sin que ésta se diera cuenta.

“Ella dice que la puerta no estaba forzada y la puerta ella siempre la tenía cerrada, lo única que se me ocurre es por el balcón, pero no sé cómo el tipo haría para escalar tres pisos de abajo hacia arriba y cómo estaba desnudo en la calle, porque el entró desnudó al apartamento”, añadió la vecina.

Al momento de ser arrestado, el acusado se identificó como Gabriel Núñez, sin embargo, una verificación de rostros reveló que su verdadero nombre es Pedro Ángel González Torres, de 31 años.

“Es inquietante y repugnante que alguien intente hacer algo como esto. Es un hombre de 31 años y la víctima una mujer de 50 años. Estamos agradecidos de que esté bien, pero todavía está muy sorprendida por este incidente”, señaló la vocera de la policía de Miami.

Pedro Ángel González Torres compareció en corte este viernes, acusado de múltiples cargos que incluyen robo, intento de agresión sexual y falsificación de su nombre.

Al acusado le fue negada la fianza y permanecerá recluido en la cárcel del condado.