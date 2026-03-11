Cuba quedó eliminada del Clásico Mundial de Béisbol

La selección de Canadá aseguró su pase a los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol tras vencer 7-2 a Cuba en un duelo decisivo disputado en el Hiram Bithorn Stadium de San Juan, Puerto Rico .

El triunfo permitió al conjunto canadiense terminar la fase de grupos con récord de 3-1 , asegurando el primer lugar del Grupo A y el pase a la siguiente ronda del torneo.

Con la derrota, Cuba quedó eliminada del Clásico Mundial , cerrando su participación con balance de dos victorias y dos derrotas .

El equipo cubano no logró responder ofensivamente y cometió errores defensivos que resultaron determinantes en el marcador.

¡Historia para Canadá! La selección canadiense venció 7-2 a Cuba y avanzó a la segunda ronda por primera vez en la historia del #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/9HO6SD4Np2

El abridor Liván Moinelo lanzó 3.2 entradas sólidas , permitiendo solo una carrera.

Sin embargo, el relevo de Yariel Rodríguez permitió varias anotaciones tras una serie de fallos defensivos que terminaron inclinando el partido a favor de Canadá.

Entre los momentos clave del encuentro estuvieron:

un jonrón de Abraham Toro

batazos oportunos de Bo Naylor

ofensiva efectiva de Otto López

Estos ataques permitieron que Canadá ampliara la ventaja y asegurara el triunfo.

Canadá dominó el juego desde el montículo

El abridor canadiense Cal Quantrill fue una de las figuras del partido, lanzando cinco entradas sólidas que limitaron la ofensiva cubana.

El bullpen canadiense también respondió con eficacia.

Los relevistas Indigo Díaz, Adam Macko, James Paxton y Eric Cersntola mantuvieron el control del juego en los innings finales, evitando cualquier intento de remontada de Cuba.

Problemas defensivos en el equipo cubano

El equipo cubano también sufrió varios errores defensivos que complicaron el desarrollo del partido.

El receptor Andry Pérez tuvo una tarde difícil, registrando:

un passed ball

una interferencia clave

Por su parte, el segunda base Yiddi Cappé cometió un error que permitió extender una entrada y facilitó nuevas carreras para Canadá.

Canadá selló el resultado con anotaciones adicionales en los innings finales.

Canadá enfrentará al segundo del Grupo B

Con este resultado, Canadá avanzó a los cuartos de final por primera vez en su historia dentro del Clásico Mundial de Béisbol.

El equipo norteamericano se enfrentará ahora al segundo lugar del Grupo B en el estadio Daikin Park de Houston, en un partido programado para finales de esta semana.