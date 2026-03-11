americateve

DHS

Demócratas bloquean financiación del DHS por 25 días mientras crecen alertas de terrorismo y caos en aeropuertos

El cierre del DHS se extiende por 25 días mientras expertos advierten riesgos de seguridad y caos en aeropuertos

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Trump Democratas

Demócratas prolongan cierre del DHS mientras crecen advertencias sobre riesgo de atentados en EE.UU.

El bloqueo al proyecto de financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) continúa en el Senado de Estados Unidos por vigésimo quinto día consecutivo, una situación que ha encendido alarmas entre legisladores republicanos y expertos en seguridad que advierten sobre riesgos crecientes para la protección del país.

El estancamiento legislativo ocurre en un momento particularmente sensible, marcado por alertas de posibles amenazas terroristas y un aumento en los viajes de primavera, lo que ha generado preocupación sobre la capacidad del gobierno federal para garantizar la seguridad nacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SenTedCruz/status/2031452218776273018?s=20&partner=&hide_thread=false

Republicanos acusan a demócratas de “jugar a la política”

El senador Ted Cruz criticó duramente la posición de los legisladores demócratas, acusándolos de anteponer intereses políticos a la seguridad de los estadounidenses.

“Una vez más, los demócratas prefieren jugar a la política antes que hacer su trabajo”, afirmó Cruz.

El senador también destacó las consecuencias prácticas del cierre del DHS.

“Han transcurrido 25 días desde el cierre y los viajeros estadounidenses esperan horas en las filas de los aeropuertos, los agentes de la TSA están trabajando sin paga y los miembros de la Guardia Costera no están recibiendo sus cheques de pago completos”, añadió.

Alertas de seguridad en medio del cierre

El senador John Cornyn advirtió que el bloqueo se mantiene en medio de recientes incidentes de terrorismo y de advertencias sobre posibles amenazas internas.

Según el legislador, la falta de financiación afecta directamente la capacidad del DHS para cumplir con su misión de proteger al país.

“En un momento en que los viajes de vacaciones de primavera se disparan, los fenómenos meteorológicos dañinos son más probables y las amenazas terroristas van en aumento, es vergonzoso que los demócratas hayan puesto a los estadounidenses en esta situación”, declaró Cornyn.

Aeropuertos saturados y personal sin salario

El cierre ha impactado de manera directa al personal de seguridad aeroportuaria.

Miles de agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) continúan trabajando sin recibir salario, lo que ha provocado escasez de personal y largas filas en los controles de seguridad.

Las demoras se registran en varios aeropuertos del país justo cuando millones de estadounidenses se preparan para viajar durante las vacaciones de primavera.

El secretario de Transporte Sean Duffy calificó la situación como “indignante” y criticó duramente al liderazgo demócrata.

“Es indignante que Chuck Schumer y los demócratas estén jugando a la política a expensas de los estadounidenses”, afirmó.

Casa Blanca pide desbloquear la financiación

La Casa Blanca también intervino en el debate, señalando que la seguridad nacional podría verse comprometida si el cierre continúa.

En un comunicado oficial, la administración sostuvo que los demócratas se retiraron de un acuerdo bipartidista previamente negociado.

“La seguridad de los estadounidenses está en juego cada día que continúa el cierre del DHS”, indicó el comunicado.

Según la Casa Blanca, el proyecto de ley habría garantizado financiación del departamento durante un año completo.

Críticas por falta de negociación

La senadora Katie Britt, presidenta del Subcomité de Asignaciones de Seguridad Nacional, afirmó que los demócratas ni siquiera han accedido a negociar.

“Han pasado semanas y no se han sentado ni una sola vez a la mesa”, declaró.

Britt calificó la situación como “imprudente y engañosa”, señalando que el DHS es una agencia clave para la seguridad del país.

Impacto directo en viajeros

El cierre también ha provocado frustración entre los viajeros.

La Casa Blanca compartió testimonios de pasajeros afectados por largas filas en aeropuertos.

Uno de ellos, en el Aeropuerto Internacional Louis Armstrong de Nueva Orleans, describió la situación como caótica.

“Esto es ridículo. Llegamos, pasamos por aduana, y está tan abarrotado que ni siquiera se puede encontrar la dirección que intentan dar”, afirmó.

