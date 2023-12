Hombre muere tras ser brutalmente atacado por su perro en su casa en Kendall

“Yo siempre lo conocí ahí, él vivía ahí solo, porque sus padres se murieron hace poco, no sabía que tenía perro hasta anoche, que me enteré que fue un perro que lo mató. Me dijeron que el perro era un Pitbull grandecito”, dijo Roberto Guergo, vecino.

Según algunos vecinos, los ladridos del perro se escuchaban a una cuadra de distancia.

El amigo que encontró el cadáver se había mudado recientemente de la casa y aún conservaba la llave de la vivienda.

“Él tenía par de amigos que rentaban ahí y eso, parece que como estaba solo, parece que lo ayudaban”, agregó Guergo.

El cuerpo de la víctima fue transportado al Departamento Médico Forense del Condado de Miami-Dade, donde se determinará la causa oficial de la muerte.

“Me ha horrorizado y me ha dado mucha lástima, porque yo lo conozco desde que era un niño chiquito y era un muchacho encantador, el perro yo lo conocía, porque a veces se escapa para mi casa y él venía y yo lo ayudaba”, dijo una vecina.

El perro fue retirado de la residencia por personal del Departamento de Servicios para Animales de Miami-Dade y hasta el momento se desconoce cuál será su el destino.