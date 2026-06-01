EL CANGREJO dice AHORA que quiere 'abrir Cuba a los negocios'

El empresario y aspirante republicano al Congreso de Estados Unidos, Vic Mellor, aseguró haber sostenido una extensa reunión en Cuba con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como “El Cangrejo”, nieto y guardaespaldas del exgobernante Raúl Castro.

Según declaró a la agencia AFP, ambos conversaron durante varias horas sobre el futuro económico de la isla y las posibilidades de una eventual apertura a la inversión extranjera.

“Me reuní con Raúl y su visión de abrir Cuba a los negocios coincide con la mía”, afirmó Mellor, quien busca representar al estado de Rhode Island en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

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Durante sus declaraciones, el político republicano sostuvo que Cuba atraviesa un momento decisivo y aseguró que existen oportunidades significativas en sectores como el turismo, la minería y el desarrollo empresarial.

“Es tiempo de cambio. Estamos viviendo tiempos históricos”, afirmó Mellor, quien consideró que la isla se encuentra en un punto de inflexión tras décadas de aislamiento económico.

El aspirante al Congreso señaló además que muchas empresas estadounidenses estarían interesadas en invertir en Cuba si desaparecen las actuales restricciones y sanciones.

¿Quién es “El Cangrejo” y por qué gana protagonismo?

Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido popularmente como “El Cangrejo”, es hijo de Deborah Castro Espín y del fallecido general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, quien dirigió durante años el poderoso conglomerado militar GAESA.

Aunque no ocupa un cargo político formal dentro del gobierno cubano, su influencia dentro de los círculos de poder ha generado creciente atención en medios estadounidenses y cubanos.

En los últimos meses, distintos reportes periodísticos han revelado contactos entre figuras cercanas a la administración Trump y personas vinculadas al entorno de Rodríguez Castro.

El encuentro ocurre en medio de fuertes tensiones entre Washington y La Habana

La reunión se produjo en un momento especialmente delicado para las relaciones entre Estados Unidos y Cuba.

Las tensiones aumentaron significativamente tras la acusación federal presentada contra Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, caso por el que enfrenta cargos relacionados con conspiración para asesinar ciudadanos estadounidenses.

Además, la administración Trump ha incrementado la presión económica y diplomática sobre el régimen cubano mediante nuevas sanciones y medidas dirigidas contra estructuras controladas por el aparato militar.

Rhode Island busca oportunidades económicas en una eventual apertura

De acuerdo con el equipo de campaña de Mellor, el objetivo principal de su visita fue explorar posibles oportunidades económicas que beneficien a Rhode Island en caso de que se produzca una apertura comercial entre ambos países.

El candidato afirmó que el estado cuenta con capacidades industriales, manufactureras y logísticas que podrían desempeñar un papel importante en una futura relación económica con Cuba.

Mellor también destacó que durante años ha mantenido vínculos con empresarios cubanoamericanos y organizaciones comerciales interesadas en promover cambios económicos en la isla.

Un viaje que genera preguntas sobre el futuro de las relaciones entre EE.UU. y Cuba

Las declaraciones del candidato republicano han despertado interrogantes sobre la existencia de contactos informales entre sectores del poder cubano y figuras políticas estadounidenses.

Aunque no existe confirmación oficial sobre posibles negociaciones entre ambos gobiernos, la reunión alimenta las especulaciones sobre escenarios de cambio económico en Cuba en medio de una profunda crisis energética, social y financiera que golpea a la isla.