Suben vacantes de empleo en EEUU a 7,6 millones en abril pese a guerra con Irán

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ARCHIVO - Un cartel de "Se busca personal" se exhibe en un restaurante en Niles, Illinois, el jueves 14 de mayo de 2026. (Foto AP/Nam Y. Huh, archivo) AP

Los empleadores en Estados Unidos publicaron 7,6 millones de vacantes en abril, informó el martes el Departamento de Trabajo, frente a 6,9 millones en marzo y la cifra más alta desde mayo de 2024. Los economistas habían pronosticado apenas 6,8 millones de vacantes.

Los despidos disminuyeron, pero también cayó el número de estadounidenses que renunciaron a sus empleos, una señal de confianza en sus perspectivas.

El mercado laboral estadounidense se ha estado recuperando de un desalentador 2025. El año pasado, las empresas, las organizaciones sin fines de lucro y las agencias gubernamentales añadieron menos de 10.000 empleos al mes, la cifra más baja fuera de una recesión desde 2002.

Este año ha sido mejor: el crecimiento del empleo promedió 76.000 al mes de enero a abril. Los grandes reembolsos de impuestos —producto del amplio proyecto de recorte tributario del presidente Donald Trump el año pasado— han dado un impulso a la economía este año, compensando el impacto de los precios de la energía, que han subido con fuerza desde que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán el 28 de febrero. Pero los reembolsos ya se han pagado en su mayoría y se están desvaneciendo como estímulo económico.

Estados Unidos tampoco necesita tantos empleos nuevos como antes. La ofensiva de Trump contra la inmigración y las jubilaciones de los baby boomers implican que menos personas compiten por trabajo. Como resultado, el llamado punto de equilibrio —la cantidad de nuevos empleos necesarios cada mes para mantener estable la tasa de desempleo— ha bajado a cerca de cero desde 155.000 al mes hace dos o tres años, según un informe de abril de los economistas de la Reserva Federal Seth Murray e Ivan Vidangos.

El Departamento de Trabajo publicará su informe de empleo de mayo el viernes. Se espera que las cifras muestren que los empleadores añadieron 100.000 empleos el mes pasado, según una encuesta de pronosticadores.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP

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