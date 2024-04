Hijo lamenta la muerte de su padre en un incendio en una casa del SW de Miami con 3 Efficiencys

Sin embargo, el señor de 68 años no corrió con la misma suerte, ya que cuando los bomberos llegaron no tenía signos vitales.

“Yo estaba trabajando cuando la policía me llamó a las 4:30 am y me dijo tú tienes problemas en tu casa con un fuego y cuando voy a mi casa, el policía me dice, tu papá se cayó”, contó Pirraglia.