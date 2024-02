Fin de semana sangriento: Hallan a un hombre muerto en un puente peatonal de Miami Gardens: tenía una herida de bala

Pasadas las 7:30 am de este lunes, agentes de la policía de Miami Gardens respondieron a una llamada de emergencia en relación con un hombre baleado en un puente peatonal que pasa por encima de la autopista Palmetto, a la altura de la avenida 29 y la calle 166 del noroeste.

“Muy feo porque no es posible que tú no puedas andar por la calle, cruzar un puente y no vengan y te hagan algo. Por esta zona hay mucha gente indisciplinada, hay un festejo y sientes el tiroteo en el aire por gusto. De otros pueblos a esta zona le dicen pom pom city, tú dices Miami Gardens y te dicen pom pom city”, dijo Ramón Segura, residente del área.