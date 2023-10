Fiesta de Halloween en Miami termina con dos mujeres baleadas

A las 2:40 am de la madrugada de este domingo, innumerables disparos estremecieron a los residentes de la segunda avenida y la calle 13 del noroeste de Miami , donde, según reportes se llevaba a cabo una fiesta de Halloween .

“Hay dos personas, dos mujeres que están en el hospital en condiciones estables, que fueron baleadas esa noche, no sabemos el motivo si esto fue cuestión de drogas, pandillas, si estos delincuentes estaban buscando a alguien en esa fiesta, pero nos tienen muy preocupados”, dijo Freddie Cruz, portavoz de la policía de Miami.

Según los vecinos, las personas armadas habrían disparado desde unos vehículos, de los cuales, hasta el momento, no se tiene descripción.

“Parece que contestaban los disparos, pero eran bastante seguidos. Yo enseguida me tiré al piso, porque mi cuartito queda para esa calle y las ventanas son de cristales y es muy peligroso, pero aquí a cada rato se forman esos tiroteos, aquí han matado a muchas personas en esa esquina”, dijo Tomasa Gómez, residente del área.

Residentes del vecindario manifestaron que durante los fines de semana es común encontrar a grupos de jóvenes concentrados en las esquinas, situación que para ellos atrae violencia y genera mal ambiente en la comunidad.

“Uno pasa y ve las personas reunidas, quizás son amigos, no lo sé, pero no los conozco bien, pero casi siempre lo que trae es problema, imagínate que a las 3:00 am dos grupos tomando en la calle, ¿Qué puede pasar de bueno ahí? Creo que nada”, dijo Delvis Rivera, residente del área.

Ante las distintas celebraciones que se realizan durante estos días a propósito de Halloween, las autoridades hacen un llamado a la precaución.

“Tengan mucho cuidado, uno tiene que estar pendiente de lo que tiene alrededor, si ven a alguien sospechoso en un carro, repórtenlo inmediatamente, hemos visto gente que ha perdido la vida en fiestas así en muchas partes del mundo y no queremos ver eso en la ciudad de Miami”, añadió Freddie Cruz.

El caso continúa bajo investigación y se le pide a quien tenga información que se comunique con la línea de Alto al Crimen de Miami-Dade al (305) 471-8477.