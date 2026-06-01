¿Espías o diplomáticos? Revelan que matrimonio expulsado de EEUU ahora opera desde la embajada cubana en Madrid

Según una investigación de Martí Noticias , Documentos oficiales de Estados Unidos y España, junto con testimonios de expertos en contrainteligencia, han puesto nuevamente bajo escrutinio a dos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba que han ocupado posiciones estratégicas en Washington y Madrid.

Se trata de Indira Groero Martínez y Miguel Alvin Vélez Mederos, un matrimonio diplomático que ha servido en dos de las plazas consideradas más sensibles para los intereses internacionales del régimen cubano.

Según especialistas consultados, su trayectoria encaja en un patrón histórico utilizado por La Habana: el despliegue de parejas diplomáticas en destinos clave donde las funciones oficiales pueden combinarse con actividades de influencia política, seguimiento a la diáspora y recopilación de información.

Las listas diplomáticas del Departamento de Estado muestran que ambos estuvieron acreditados en Washington durante el período de acercamiento entre la administración de Barack Obama y el régimen cubano.

Posteriormente fueron expulsados de Estados Unidos como parte de las medidas adoptadas por la administración Trump tras los incidentes asociados al denominado Síndrome de La Habana, que afectó a diplomáticos estadounidenses en Cuba.

Tras regresar a la isla, ambos fueron reasignados a España, donde actualmente integran la representación diplomática cubana en Madrid.

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Expertos alertan sobre posibles actividades de inteligencia

El coronel retirado Chris Simmons, exjefe de una unidad especializada en contrainteligencia sobre Cuba, afirmó que España, México y Estados Unidos concentran algunas de las mayores operaciones de inteligencia cubana fuera de la isla.

Según Simmons, un funcionario que queda bajo observación en un país puede seguir desempeñando funciones estratégicas en otro destino sin perder valor para los servicios de inteligencia cubanos.

El experto señaló además que programas de cooperación municipal, intercambios académicos y vínculos con organizaciones civiles suelen ser considerados espacios de interés para la recopilación de información y el fortalecimiento de redes de influencia.

Madrid, una plaza clave para La Habana

Analistas consultados consideran que la embajada cubana en España ocupa una posición privilegiada dentro de la estructura diplomática del régimen.

Madrid ofrece acceso a instituciones europeas, empresarios con intereses en Cuba, organizaciones políticas, medios de comunicación y una creciente comunidad de emigrados cubanos.

El investigador Luis Domínguez aseguró que la capital española funciona como uno de los principales centros de coordinación de actividades de inteligencia y seguimiento político en Europa.

El vínculo con figuras históricas del espionaje cubano

Uno de los elementos que más llamó la atención de los investigadores fue la aparición de Fernando González Llort, integrante de la denominada Red Avispa y exagente condenado por espionaje en Estados Unidos, junto a personas vinculadas al entorno diplomático cubano en España.

Expertos consideran que estos contactos refuerzan las preocupaciones sobre el uso de estructuras diplomáticas para actividades de influencia política y seguimiento a opositores y emigrados.

Crecen las alarmas en Washington

La revelación ocurre en un contexto de creciente preocupación en Estados Unidos por las operaciones internacionales del régimen cubano.

Recientemente surgieron informes sobre investigaciones federales relacionadas con presuntas redes de influencia vinculadas a funcionarios cubanos acreditados en territorio estadounidense.

Especialistas sostienen que la reubicación de diplomáticos en plazas estratégicas forma parte de una práctica habitual para mantener activas estructuras de influencia sin necesidad de operar directamente desde Estados Unidos.

Mientras tanto, las autoridades españolas no han anunciado ninguna investigación oficial relacionada con el matrimonio diplomático, y la Embajada de Cuba en Madrid no respondió a solicitudes de comentarios sobre el caso.