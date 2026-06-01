americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
EEUU

¿Espías o diplomáticos? Revelan que matrimonio expulsado de EEUU ahora opera desde la embajada cubana en Madrid

Un matrimonio diplomático cubano expulsado de Washington trabaja hoy en Madrid, en medio de nuevas denuncias sobre espionaje e influencia del régimen

americateve | Mario J Pentón
Por Mario J Pentón
Screenshot 2026-06-01 at 6.46.34 PM

Matrimonio diplomático cubano vuelve a estar bajo la lupa

Según una investigación de Martí Noticias, Documentos oficiales de Estados Unidos y España, junto con testimonios de expertos en contrainteligencia, han puesto nuevamente bajo escrutinio a dos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba que han ocupado posiciones estratégicas en Washington y Madrid.

Se trata de Indira Groero Martínez y Miguel Alvin Vélez Mederos, un matrimonio diplomático que ha servido en dos de las plazas consideradas más sensibles para los intereses internacionales del régimen cubano.

Screenshot 2026-06-01 at 6.47.37PM

Según especialistas consultados, su trayectoria encaja en un patrón histórico utilizado por La Habana: el despliegue de parejas diplomáticas en destinos clave donde las funciones oficiales pueden combinarse con actividades de influencia política, seguimiento a la diáspora y recopilación de información.

De Washington a Madrid tras ser expulsados de EE.UU.

Las listas diplomáticas del Departamento de Estado muestran que ambos estuvieron acreditados en Washington durante el período de acercamiento entre la administración de Barack Obama y el régimen cubano.

Posteriormente fueron expulsados de Estados Unidos como parte de las medidas adoptadas por la administración Trump tras los incidentes asociados al denominado Síndrome de La Habana, que afectó a diplomáticos estadounidenses en Cuba.

Tras regresar a la isla, ambos fueron reasignados a España, donde actualmente integran la representación diplomática cubana en Madrid.

Embed

Expertos alertan sobre posibles actividades de inteligencia

El coronel retirado Chris Simmons, exjefe de una unidad especializada en contrainteligencia sobre Cuba, afirmó que España, México y Estados Unidos concentran algunas de las mayores operaciones de inteligencia cubana fuera de la isla.

Según Simmons, un funcionario que queda bajo observación en un país puede seguir desempeñando funciones estratégicas en otro destino sin perder valor para los servicios de inteligencia cubanos.

El experto señaló además que programas de cooperación municipal, intercambios académicos y vínculos con organizaciones civiles suelen ser considerados espacios de interés para la recopilación de información y el fortalecimiento de redes de influencia.

Madrid, una plaza clave para La Habana

Analistas consultados consideran que la embajada cubana en España ocupa una posición privilegiada dentro de la estructura diplomática del régimen.

Madrid ofrece acceso a instituciones europeas, empresarios con intereses en Cuba, organizaciones políticas, medios de comunicación y una creciente comunidad de emigrados cubanos.

El investigador Luis Domínguez aseguró que la capital española funciona como uno de los principales centros de coordinación de actividades de inteligencia y seguimiento político en Europa.

El vínculo con figuras históricas del espionaje cubano

Uno de los elementos que más llamó la atención de los investigadores fue la aparición de Fernando González Llort, integrante de la denominada Red Avispa y exagente condenado por espionaje en Estados Unidos, junto a personas vinculadas al entorno diplomático cubano en España.

Expertos consideran que estos contactos refuerzan las preocupaciones sobre el uso de estructuras diplomáticas para actividades de influencia política y seguimiento a opositores y emigrados.

Crecen las alarmas en Washington

La revelación ocurre en un contexto de creciente preocupación en Estados Unidos por las operaciones internacionales del régimen cubano.

Recientemente surgieron informes sobre investigaciones federales relacionadas con presuntas redes de influencia vinculadas a funcionarios cubanos acreditados en territorio estadounidense.

Especialistas sostienen que la reubicación de diplomáticos en plazas estratégicas forma parte de una práctica habitual para mantener activas estructuras de influencia sin necesidad de operar directamente desde Estados Unidos.

Mientras tanto, las autoridades españolas no han anunciado ninguna investigación oficial relacionada con el matrimonio diplomático, y la Embajada de Cuba en Madrid no respondió a solicitudes de comentarios sobre el caso.

americateve | Mario J Pentón
Por Mario J Pentón

Deja tu comentario

Notas relacionadas
minfar difunde video de tropas elite y lanza advertencia en medio de la creciente tension con eeuu

MINFAR difunde video de tropas élite y lanza advertencia en medio de la creciente tensión con EEUU

el cangrejo dice ahora que quiere abrir cuba a los negocios

EL CANGREJO dice AHORA que quiere 'abrir Cuba a los negocios'

Por Redacción América Noticias Miami
iberia suspende vuelos directos a cuba y deja a la habana sin una de sus principales conexiones con europa

Iberia suspende vuelos directos a Cuba y deja a La Habana sin una de sus principales conexiones con Europa

Por Redacción América Noticias Miami
policia de brasil encuentra a nueve cubanos hacinados en un auto y detiene a conductor por trafico de migrantes

Policía de Brasil encuentra a nueve cubanos hacinados en un auto y detiene a conductor por tráfico de migrantes

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

EL CANGREJO dice AHORA que quiere abrir Cuba a los negocios

EL CANGREJO dice AHORA que quiere 'abrir Cuba a los negocios'

¿Espías o diplomáticos? Revelan que matrimonio expulsado de EEUU ahora opera desde la embajada cubana en Madrid

¿Espías o diplomáticos? Revelan que matrimonio expulsado de EEUU ahora opera desde la embajada cubana en Madrid

Iberia suspende vuelos directos a Cuba y deja a La Habana sin una de sus principales conexiones con Europa

Iberia suspende vuelos directos a Cuba y deja a La Habana sin una de sus principales conexiones con Europa

Policía de Brasil encuentra a nueve cubanos hacinados en un auto y detiene a conductor por tráfico de migrantes

Policía de Brasil encuentra a nueve cubanos hacinados en un auto y detiene a conductor por tráfico de migrantes

Violencia en Nueva Jersey obliga a imponer toque de queda cerca de centro de ICE en medio de protestas

Violencia en Nueva Jersey obliga a imponer toque de queda cerca de centro de ICE en medio de protestas

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter