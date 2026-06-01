Policía de Brasil encuentra a nueve cubanos hacinados en un auto y detiene a conductor por tráfico de migrantes

La Policía Federal de Carreteras de Brasil detuvo a un conductor acusado de tráfico de migrantes después de descubrir a nueve ciudadanos cubanos indocumentados viajando hacinados en un automóvil con capacidad para apenas cinco personas en el estado de Roraima.

El operativo ocurrió en la carretera BR-401, en el municipio de Cantá, una de las principales rutas utilizadas por migrantes que ingresan desde Guyana con destino a diferentes regiones de Brasil.

Según informaron las autoridades brasileñas, el conductor, de 29 años, viajaba desde Bonfim hacia Boa Vista cuando observó una patrulla policial e intentó huir a gran velocidad por un camino de tierra.

La persecución terminó poco después con la captura del sospechoso y la identificación de los nueve pasajeros cubanos, quienes no pudieron presentar documentación que acreditara una entrada legal al territorio brasileño.

El detenido cuenta con antecedentes penales por robo y registros previos relacionados con contrabando de mercurio, según reportes de la prensa local.

El caso forma parte de una creciente ola migratoria que ha colocado al estado de Roraima como uno de los principales puntos de entrada de cubanos hacia Brasil.

Durante mayo, las autoridades interceptaron decenas de migrantes en operativos similares. Apenas días atrás, siete cubanos fueron detectados cruzando ilegalmente el río Tacutu, mientras que otros 21 migrantes, incluidos 18 cubanos, fueron encontrados en tres vehículos utilizados presuntamente para el tráfico de personas.

En otro incidente reciente, diez cubanos, incluidos dos menores de edad, viajaban hacinados en un automóvil sin asientos traseros cuando fueron interceptados por las fuerzas de seguridad.

El flujo migratorio cubano hacia Brasil alcanza niveles récord

El aumento de la migración cubana hacia Brasil ha sido notable durante los últimos dos años.

Datos oficiales muestran que las solicitudes de asilo de ciudadanos cubanos crecieron un 88 % entre 2024 y 2025, superando incluso a las presentadas por migrantes venezolanos.

Actualmente, se estima que alrededor de 84.000 cubanos residen en Brasil, convirtiéndose en una de las comunidades migrantes de mayor crecimiento en el país sudamericano.

Guyana, la puerta de entrada utilizada por miles de cubanos

La mayoría de los migrantes cubanos sigue una ruta que inicia con vuelos desde La Habana hacia Guyana, uno de los pocos países de la región que no exige visa a ciudadanos cubanos.

Desde allí continúan por vía terrestre hasta la frontera con Brasil, cruzan el río Tacutu y posteriormente se desplazan hacia otras ciudades brasileñas.

El deterioro económico en Cuba, marcado por apagones prolongados, escasez de alimentos, falta de medicamentos e inflación, continúa impulsando la salida masiva de miles de personas que buscan mejores oportunidades fuera de la isla.

Aumentan las operaciones contra el tráfico de migrantes

Entre 2024 y mayo de 2026, las autoridades brasileñas rescataron al menos 189 migrantes en carreteras federales de Roraima, arrestaron a 31 presuntos traficantes y confiscaron 31 vehículos utilizados para estas operaciones.

Según los datos oficiales, aproximadamente el 91 % de los migrantes interceptados durante estos operativos eran ciudadanos cubanos.