Iberia suspende vuelos directos a Cuba y deja a La Habana sin una de sus principales conexiones con Europa

La aerolínea española Iberia suspendió este lunes sus vuelos directos entre Madrid y La Habana, una decisión que profundiza el aislamiento aéreo de Cuba en medio de la peor crisis energética y turística que enfrenta la isla en décadas.

La compañía, perteneciente al grupo IAG, había anunciado la medida en abril y la justificó por las crecientes dificultades operativas derivadas de la escasez de combustible en Cuba y el desplome de la demanda de pasajeros.

Aunque la suspensión entra en vigor desde hoy, Iberia dejó abierta la posibilidad de retomar la ruta durante la temporada de invierno, a partir de noviembre, si las condiciones mejoran.

La retirada de Iberia se produjo de manera gradual. Durante abril mantuvo tres frecuencias semanales, redujo la oferta a dos vuelos en mayo y finalmente suspendió por completo la conexión directa este 1 de junio.

La situación comenzó a complicarse tras la emisión, en febrero, de una alerta aeronáutica que confirmó la escasez de combustible Jet A-1 en varios aeropuertos internacionales cubanos, incluidos La Habana, Varadero, Holguín, Santiago de Cuba y Camagüey.

Como consecuencia, los aviones de Iberia debían realizar escalas técnicas en República Dominicana para repostar combustible antes de regresar a España, aumentando significativamente los costos operativos.

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La crisis energética cubana golpea al transporte aéreo

La falta de combustible en Cuba está vinculada a la reducción de suministros provenientes de Venezuela y a la disminución de otros envíos internacionales en medio del endurecimiento de sanciones estadounidenses.

Actualmente, la isla produce apenas una parte de los combustibles que necesita para sostener su economía, mientras enfrenta apagones masivos y dificultades crecientes para abastecer sectores estratégicos como el transporte y la aviación.

La suspensión de Iberia es vista por analistas como una consecuencia directa del deterioro estructural del sistema energético cubano.

Ya son más de diez aerolíneas las que han abandonado Cuba

La salida de Iberia se suma a una larga lista de aerolíneas internacionales que han reducido o cancelado operaciones en la isla durante 2026.

Entre ellas figura World2Fly, vinculada al grupo turístico Iberostar, que realizó su último vuelo entre Madrid y La Habana en mayo. También Cubana de Aviación suspendió recientemente su única conexión directa con España.

En total, más de una decena de compañías aéreas han abandonado rutas hacia Cuba durante el último año, provocando la cancelación de miles de vuelos y reduciendo significativamente la conectividad internacional de la isla.

Turismo en caída libre y hoteles semivacíos

La suspensión de vuelos ocurre mientras el turismo cubano atraviesa una de sus peores etapas.

Las cifras oficiales muestran una fuerte caída en la llegada de visitantes internacionales durante los primeros meses de 2026, acompañada por una ocupación hotelera históricamente baja.

La combinación de apagones, escasez de combustible, deterioro de servicios e incertidumbre económica ha afectado seriamente la imagen de Cuba como destino turístico.

Air Europa y Air China quedan como únicas alternativas directas

Tras la salida de Iberia, los viajeros que deseen volar entre Madrid y La Habana disponen de pocas opciones directas.

Air Europa mantiene varias frecuencias semanales, mientras que Air China continúa operando su conexión entre Pekín, Madrid y La Habana.

Los pasajeros de Iberia también podrán viajar mediante conexiones a través de Panamá gracias a los acuerdos de código compartido con Copa Airlines.