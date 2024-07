Exigen en Miami sanciones contra el régimen del Nicolas Maduro tras fraude electoral

“Aunque no podemos hacer mucho, pero también podemos hacer mucho desde aquí, exigirle al que yo creo el más responsable, además de Maduro, está en La Casa Blanca de esta gran nación.

“Le presentamos una carta al presidente Biden diciéndole que tenía que restaurar las sanciones contra Venezuela y más duras y también con los países que están haciendo negocios con Venezuela para demostrar que estamos con el pueblo de Venezuela”, dijo Carlos Giménez, representante federal republicano.Reiteraron su apoyo al presidente electo Edmundo González y pidieron a la comunidad internacional mantenerse del lado del pueblo venezolano.

“Estamos mirando y cualquier persona que sea lastimada, matada, puesto en la cárcel por tratar de traer transparencia a las elecciones, estamos mirando y nos vamos a asegurar que sea en la ONU o donde sea y la justicia será dada”, dijo Kevin Marino Cabrera, comisionado de Miami-Dade.

“Tenemos que hacer fuerza en todos los países donde nos encontremos, nosotros queremos que el presidente Biden restablezca las sanciones, ya no hay más excusa, no hay una acta que se vea realmente quién votó por quién, ya no hay más nada que hacer”, dijo Ernesto Ackerman, director de la organización IVAC.

Al pueblo de Venezuela que está en las calles luchando por su libertad, el mensaje es mantenerse unidos y alejados del régimen que busca reprimirlos.

“Tristemente, creo que la única manera que esto se va a lograr es a tiro limpio, los comunistas se pueden elegir, pero jamás se sacan de los poderes sino es a tiro limpio, pero no queremos ver sangre de gente inocente derramándose por las calles, el único que puede evitar esto es Maduro, que se vaya ya”, añadió el alcalde Bovo.

También este miércoles, un grupo de venezolanos en el exilio se congregó a las afueras del Comando Sur de Estados Unidos para solicitar su intervención en la crisis que atraviesa el país sudamericano.