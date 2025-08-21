americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
MININT

Ex alto oficial del MININT y ahijado de Fidel Castro arrestado por ICE en Miami por posesión de cocaína

Rogelio Bolufé Izquierdo, ex mayor del Ministerio del Interior de Cuba (MININT) y ahijado del tirano Fidel Castro, fue arrestado el pasado 17 de agosto de 2025 en Miami-Dade, acusado de posesión de cocaína.

Según la ficha del arresto, Bolufé —quien cumplió funciones de seguridad personal de Fidel Castro durante más de 15 años— fue detenido en una operación de control de narcóticos y puesto a disposición de las autoridades para enfrentar cargos.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Rogelio Bolufé Izquierdo

Rogelio Bolufé Izquierdo, ex mayor del Ministerio del Interior de Cuba (MININT) y ahijado del fallecido dictador Fidel Castro, fue arrestado el pasado 17 de agosto en el condado de Miami-Dade, Florida, acusado de posesión de cocaína.

De acuerdo con el reporte oficial al que tuvo acceso Periódico Cubano, Bolufé, de 43 años, fue detenido durante una operación de control de narcóticos y puesto bajo custodia para enfrentar los cargos. La fianza fue fijada en 2.500 dólares, y actualmente permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), a la espera de su audiencia judicial.

La noticia del arresto fue difundida inicialmente por el cantante urbano y activista Al Money en su cuenta de X, donde aseguró que el exmilitar había sido detenido por posesión de drogas. Posteriormente, la información fue confirmada por las autoridades del condado.

Screenshot 2025-08-21 at 11.20.40AM

Trayectoria vinculada al castrismo

Bolufé Izquierdo formó parte del aparato de seguridad personal de Fidel Castro durante más de 15 años. Según declaró en entrevistas tras su llegada a Estados Unidos en 2020, su relación con el dictador fue tan cercana que llegó a vivir en su residencia por motivos laborales.

El exmilitar relató haber trabajado en labores de inteligencia y análisis de información dentro de Cuba, aunque aclaró que nunca acompañó a Castro en viajes al extranjero. En esas declaraciones aseguró sentirse orgulloso de su carrera en el MININT, aunque reconoció que en la Isla impera una dictadura.

“No he desertado, ni desertaré, porque me siento orgulloso de lo que soy”, afirmó en aquel momento, añadiendo que su propósito era regresar algún día a Cuba para “hacerla libre”.

Screenshot 2025-08-21 at 11.26.45AM

Declaraciones polémicas y dudas sobre su rol

Sus declaraciones, en su momento, generaron escepticismo. El entrevistador puso en duda su credibilidad e incluso cuestionó si podría tratarse de un doble agente, una práctica habitual dentro del aparato de seguridad cubano.

Pese a sus palabras, no se conoció que Bolufé Izquierdo se integrara a movimientos de oposición ni que impulsara acciones concretas a favor de la democracia en Cuba. Desde entonces, había permanecido fuera del ojo público hasta este reciente arresto por narcóticos en el sur de Florida.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
pareja cubana de miami enfrenta riesgo de perder la residencia por frecuentes viajes a cuba

Pareja cubana de MIAMI enfrenta riesgo de perder la residencia por frecuentes viajes a Cuba

regimen deja en libertad a salvadoreno condenado por colocar bomba en hotel en cuba en 1997

Régimen deja en libertad a salvadoreño condenado por colocar bomba en hotel en Cuba en 1997

turismo en cuba se desploma un 23 % en los primeros siete meses de 2025

Turismo en Cuba se desploma un 23 % en los primeros siete meses de 2025

la diosa responde a flor de cuba: te puede llegar una carta de deportacion

La Diosa responde a Flor de Cuba: "Te puede llegar una carta de deportación"

Destacados del día

Ex alto oficial del MININT y ahijado de Fidel Castro arrestado por ICE en Miami por posesión de cocaína

Ex alto oficial del MININT y ahijado de Fidel Castro arrestado por ICE en Miami por posesión de cocaína

Fallece a los 88 años Frank Caprio, el juez VIRAL en redes sociales que marcó a millones con su compasión

Fallece a los 88 años Frank Caprio, el juez VIRAL en redes sociales que marcó a millones con su compasión

ARCHIVO - Una familia de cinco personas que dice ser de Guatemala y un hombre que dice ser de Perú, con camisa rosa, caminan por el desierto después de cruzar el muro fronterizo en el sector de Tucson de la frontera entre EEUU y México, el 29 de agosto de 2023, cerca de Lukeville, Arizona. (AP Foto/Matt York, Archivo)

La inmigración ilegal alcanzó un récord de 14 millones en EEUU en 2023, según informe de Pew

Estados Unidos despliega un escuadrón anfibio frente a Venezuela

Estados Unidos despliega un escuadrón anfibio frente a Venezuela

El exterior de una tienda Walmart, en Walpole, Massachusetts, el 3 de septiembre de 2019. (AP Foto/Steven Senne, Archivo)

Walmart reporta sólidas ventas pese a preocupación por los aranceles en EEUU

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter