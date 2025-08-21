Ex alto oficial del MININT y ahijado de Fidel Castro arrestado por ICE en Miami por posesión de cocaína

Compartir en:









Rogelio Bolufé Izquierdo, ex mayor del Ministerio del Interior de Cuba (MININT) y ahijado del fallecido dictador Fidel Castro, fue arrestado el pasado 17 de agosto en el condado de Miami-Dade, Florida, acusado de posesión de cocaína.

De acuerdo con el reporte oficial al que tuvo acceso Periódico Cubano, Bolufé, de 43 años, fue detenido durante una operación de control de narcóticos y puesto bajo custodia para enfrentar los cargos. La fianza fue fijada en 2.500 dólares, y actualmente permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), a la espera de su audiencia judicial.

La noticia del arresto fue difundida inicialmente por el cantante urbano y activista Al Money en su cuenta de X, donde aseguró que el exmilitar había sido detenido por posesión de drogas. Posteriormente, la información fue confirmada por las autoridades del condado.

Screenshot 2025-08-21 at 11.20.40AM Trayectoria vinculada al castrismo Bolufé Izquierdo formó parte del aparato de seguridad personal de Fidel Castro durante más de 15 años. Según declaró en entrevistas tras su llegada a Estados Unidos en 2020, su relación con el dictador fue tan cercana que llegó a vivir en su residencia por motivos laborales.

El exmilitar relató haber trabajado en labores de inteligencia y análisis de información dentro de Cuba, aunque aclaró que nunca acompañó a Castro en viajes al extranjero. En esas declaraciones aseguró sentirse orgulloso de su carrera en el MININT, aunque reconoció que en la Isla impera una dictadura.

“No he desertado, ni desertaré, porque me siento orgulloso de lo que soy”, afirmó en aquel momento, añadiendo que su propósito era regresar algún día a Cuba para “hacerla libre”.

Screenshot 2025-08-21 at 11.26.45AM Declaraciones polémicas y dudas sobre su rol Sus declaraciones, en su momento, generaron escepticismo. El entrevistador puso en duda su credibilidad e incluso cuestionó si podría tratarse de un doble agente, una práctica habitual dentro del aparato de seguridad cubano. Pese a sus palabras, no se conoció que Bolufé Izquierdo se integrara a movimientos de oposición ni que impulsara acciones concretas a favor de la democracia en Cuba. Desde entonces, había permanecido fuera del ojo público hasta este reciente arresto por narcóticos en el sur de Florida.