americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Frank Caprio

Fallece a los 88 años Frank Caprio, el juez VIRAL en redes sociales que marcó a millones con su compasión

Caprio alcanzó la fama con Caught in Providence, programa en el que se emitían casos reales de infracciones de tránsito. Su estilo conciliador y lleno de empatía lo convirtió en un referente de la justicia compasiva

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Frank Caprio

El reconocido juez Frank Caprio, famoso por su estilo humano y empático en los tribunales, falleció este miércoles 20 de agosto a los 88 años, tras una larga batalla contra el cáncer de páncreas.

La noticia fue confirmada en un comunicado difundido en sus redes sociales, donde se destacó que Caprio “partió pacíficamente […] después de una valiente lucha”. El texto también lo describió como “un devoto esposo, padre, abuelo, bisabuelo y amigo”, subrayando que su legado de compasión, humildad y fe en la bondad humana impactó la vida de millones de personas.

Menos de 24 horas antes del anuncio, Caprio había compartido un emotivo video desde el hospital. Con una sonrisa, pidió a sus seguidores mantenerlo en sus oraciones y dejó un último mensaje de esperanza: “El Todopoderoso nos cuida, así que recuérdame, por favor”. La publicación estuvo acompañada de una imagen en la que aparecía levantando el pulgar en señal de ánimo.

Embed - Judge Frank Caprio on Instagram: "Judge Frank Caprio passed away peacefully at the age of 88 after a long and courageous battle with pancreatic cancer. Beloved for his compassion, humility, and unwavering belief in the goodness of people, Judge Caprio touched the lives of millions through his work in the courtroom and beyond. His warmth, humor, and kindness left an indelible mark on all who knew him. He will be remembered not only as a respected judge, but as a devoted husband, father, grandfather, great grandfather and friend. His legacy lives on in the countless acts of kindness he inspired. In his honor, may we each strive to bring a little more compassion into the world — just as he did every day. #judgefrankcaprio #restinpeace #kindness #compassion #legacy #neverforgotten"

El juez que convirtió la justicia en un ejemplo de humanidad

Caprio fue nombrado juez en 1985 y permaneció en el cargo hasta su jubilación en 2023. Alcanzó fama internacional gracias al programa Caught in Providence (2018-2020), en el que se transmitían casos reales de infracciones menores en Providence, Rhode Island. Su estilo conciliador, lleno de empatía y sensibilidad, lo convirtió en un referente de la llamada justicia compasiva.

El programa obtuvo cuatro nominaciones a los premios Emmy diurnos, tres de ellas como mejor programa legal/judicial, mientras que Caprio fue candidato a mejor personalidad diurna.

Muchos de sus fallos se hicieron virales en redes sociales. Uno de los más recordados fue el de un hombre de 96 años multado por exceso de velocidad mientras llevaba a su hijo enfermo de cáncer al hospital; el juez desestimó el caso conmovido por la situación. En otra ocasión, permitió a un niño de cinco años decidir la multa de su padre por una infracción de estacionamiento, episodio que arrancó risas y terminó con un gesto de ternura: liberar al acusado con la condición de que invitara a desayunar a su hijo.

Un legado más allá de los tribunales

En diciembre de 2023, Caprio reveló públicamente que padecía cáncer de páncreas y desde entonces compartió con sus seguidores cada etapa de la enfermedad, agradeciendo el apoyo recibido.

El juez deja a su esposa, Joyce, con quien estuvo casado más de seis décadas, además de cinco hijos, siete nietos y dos bisnietos.

La familia concluyó su comunicado con un mensaje que resume su legado:

“En su honor, que cada uno de nosotros se esfuerce por traer un poco más de compasión al mundo, como él lo hacía cada día”.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
estados unidos despliega un escuadron anfibio frente a venezuela

Estados Unidos despliega un escuadrón anfibio frente a Venezuela

Por Redacción América Noticias Miami
ARCHIVO - Una familia de cinco personas que dice ser de Guatemala y un hombre que dice ser de Perú, con camisa rosa, caminan por el desierto después de cruzar el muro fronterizo en el sector de Tucson de la frontera entre EEUU y México, el 29 de agosto de 2023, cerca de Lukeville, Arizona. (AP Foto/Matt York, Archivo)

La inmigración ilegal alcanzó un récord de 14 millones en EEUU en 2023, según informe de Pew

eeuu despliega destructores con misiles cerca de venezuela en una de sus mayores operaciones en el caribe

EEUU despliega destructores con misiles cerca de Venezuela en una de sus mayores operaciones en el Caribe

Por Redacción América Noticias Miami
El presidente Donald Trump, a la izquierda, recibe a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelenskyy en su llegada a la Casa Blanca, el lunes 18 de agosto de 2025, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

🔥 ¡TRUMP LO HACE POSIBLE? 🔥 Se reúne con Zelensky y líderes europeos en la Casa Blanca... ¿el fin de la guerra en Ucrania está a la vuelta de la esquina?

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

Ex alto oficial del MININT y ahijado de Fidel Castro arrestado por ICE en Miami por posesión de cocaína

Ex alto oficial del MININT y ahijado de Fidel Castro arrestado por ICE en Miami por posesión de cocaína

Fallece a los 88 años Frank Caprio, el juez VIRAL en redes sociales que marcó a millones con su compasión

Fallece a los 88 años Frank Caprio, el juez VIRAL en redes sociales que marcó a millones con su compasión

ARCHIVO - Una familia de cinco personas que dice ser de Guatemala y un hombre que dice ser de Perú, con camisa rosa, caminan por el desierto después de cruzar el muro fronterizo en el sector de Tucson de la frontera entre EEUU y México, el 29 de agosto de 2023, cerca de Lukeville, Arizona. (AP Foto/Matt York, Archivo)

La inmigración ilegal alcanzó un récord de 14 millones en EEUU en 2023, según informe de Pew

Estados Unidos despliega un escuadrón anfibio frente a Venezuela

Estados Unidos despliega un escuadrón anfibio frente a Venezuela

El exterior de una tienda Walmart, en Walpole, Massachusetts, el 3 de septiembre de 2019. (AP Foto/Steven Senne, Archivo)

Walmart reporta sólidas ventas pese a preocupación por los aranceles en EEUU

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter