Fallece a los 88 años Frank Caprio, el juez VIRAL en redes sociales que marcó a millones con su compasión

El reconocido juez Frank Caprio, famoso por su estilo humano y empático en los tribunales, falleció este miércoles 20 de agosto a los 88 años, tras una larga batalla contra el cáncer de páncreas.

La noticia fue confirmada en un comunicado difundido en sus redes sociales, donde se destacó que Caprio “partió pacíficamente […] después de una valiente lucha”. El texto también lo describió como “un devoto esposo, padre, abuelo, bisabuelo y amigo”, subrayando que su legado de compasión, humildad y fe en la bondad humana impactó la vida de millones de personas.

Menos de 24 horas antes del anuncio, Caprio había compartido un emotivo video desde el hospital. Con una sonrisa, pidió a sus seguidores mantenerlo en sus oraciones y dejó un último mensaje de esperanza: “El Todopoderoso nos cuida, así que recuérdame, por favor”. La publicación estuvo acompañada de una imagen en la que aparecía levantando el pulgar en señal de ánimo.

Caprio fue nombrado juez en 1985 y permaneció en el cargo hasta su jubilación en 2023. Alcanzó fama internacional gracias al programa Caught in Providence (2018-2020), en el que se transmitían casos reales de infracciones menores en Providence, Rhode Island. Su estilo conciliador, lleno de empatía y sensibilidad, lo convirtió en un referente de la llamada justicia compasiva.

El programa obtuvo cuatro nominaciones a los premios Emmy diurnos, tres de ellas como mejor programa legal/judicial, mientras que Caprio fue candidato a mejor personalidad diurna.

Muchos de sus fallos se hicieron virales en redes sociales. Uno de los más recordados fue el de un hombre de 96 años multado por exceso de velocidad mientras llevaba a su hijo enfermo de cáncer al hospital; el juez desestimó el caso conmovido por la situación. En otra ocasión, permitió a un niño de cinco años decidir la multa de su padre por una infracción de estacionamiento, episodio que arrancó risas y terminó con un gesto de ternura: liberar al acusado con la condición de que invitara a desayunar a su hijo.

Un legado más allá de los tribunales En diciembre de 2023, Caprio reveló públicamente que padecía cáncer de páncreas y desde entonces compartió con sus seguidores cada etapa de la enfermedad, agradeciendo el apoyo recibido. El juez deja a su esposa, Joyce, con quien estuvo casado más de seis décadas, además de cinco hijos, siete nietos y dos bisnietos. La familia concluyó su comunicado con un mensaje que resume su legado: “En su honor, que cada uno de nosotros se esfuerce por traer un poco más de compasión al mundo, como él lo hacía cada día”.

