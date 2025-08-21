americateve

Trump

Tribunal de Apelaciones de Nueva York anula multa de 500 millones de dólares contra Trump en caso civil de Letitia James

americateve | Redacción América Noticias Miami
Letitia James

Un tribunal de apelaciones de Nueva York anuló este jueves la multa de 500 millones de dólares impuesta al expresidente Donald Trump en el juicio civil por fraude presentado por la fiscal general del estado, Letitia James.

La División de Apelaciones consideró que la devolución ordenada —364 millones de dólares más intereses, lo que elevaba la cifra total a medio billón de dólares— constituía una multa excesiva que violaba la Octava Enmienda de la Constitución de EE.UU., que prohíbe castigos desproporcionados.

Responsabilidad intacta, pero sin sanción económica

Pese a la anulación de la sanción, el tribunal mantuvo en pie las conclusiones del juez Arthur Engoron en la primera instancia: Trump y su compañía fueron responsables de fraude y la fiscal general actuó dentro de sus facultades legales.

La decisión ratifica también la validez de las medidas cautelares que restringen a la Organización Trump de continuar con ciertas prácticas empresariales. En otras palabras, Trump sigue siendo considerado responsable del fraude, aunque sin la carga económica multimillonaria.

Reacciones enfrentadas

Trump celebró la decisión como una “victoria total” en su red Truth Social, donde volvió a cargar contra Letitia James y contra el juez Engoron.

“¡VICTORIA TOTAL en el FALSO caso de la fiscal general de Nueva York, Letitia James! Respeto enormemente que el tribunal haya tenido el valor de anular esta decisión ilegal y vergonzosa que estaba perjudicando a las empresas de todo el estado. Fue una caza de brujas política, como nunca se había visto antes”, escribió.

El expresidente también denunció que el caso formó parte de una “injerencia electoral”, ya que coincidió con su campaña presidencial de 2024.

Por su parte, James aseguró que el fallo también representa una victoria para su oficina, ya que el tribunal confirmó las conclusiones sobre fraude y mantuvo las restricciones contra los negocios de Trump. Además, adelantó que apelará la decisión sobre la multa anulada.

División en el tribunal

El juez David Friedman presentó una disidencia parcial, en la que fue más allá de la mayoría. Afirmó que el caso debería haberse desestimado en su totalidad, argumentando que la motivación de la fiscal general era política y no legal.

“El objetivo final no era la higiene del mercado, sino la higiene política: descarrilar la carrera presidencial de Trump y destruir su negocio inmobiliario”, escribió Friedman.

