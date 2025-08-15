americateve

Miami

Pareja cubana de MIAMI enfrenta riesgo de perder la residencia por frecuentes viajes a Cuba

Tras un interrogatorio en el aeropuerto, recibieron una citación para presentarse ante un juez de inmigración

americateve | Redacción América Noticias Miami
cubanos residencia

Miami, FL – Una pareja de cubanos residentes permanentes en Estados Unidos fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Miami tras regresar de un viaje a Cuba. Autoridades migratorias cuestionaron la frecuencia de sus visitas a la isla, al considerar que podría contradecir las razones expuestas para ingresar al país.

En menos de tres años como residentes, la pareja realizó cuatro viajes a Cuba.

Tras un interrogatorio en el aeropuerto, recibieron una citación para presentarse ante un juez de inmigración, quien determinará si mantienen o pierden su estatus de residencia permanente.

El periodista Javier Díaz informó sobre el caso en una transmisión en vivo en su página de Facebook.

Según explicó, la pareja ingresó originalmente a Estados Unidos por la frontera sur, solicitando asilo, y posteriormente obtuvo la residencia mediante la Ley de Ajuste Cubano. Aunque no tramitaron un proceso formal de asilo político, en su expediente quedó registrado que llegaron como solicitantes de protección.

Advertencia para otros residentes

Expertos en inmigración advierten que los residentes permanentes que obtuvieron su estatus alegando temor de persecución en Cuba deben evitar viajes frecuentes a la isla, ya que estas acciones pueden interpretarse como una contradicción a su solicitud original y poner en riesgo su permanencia legal en Estados Unidos.

El caso ha generado debate en redes sociales sobre los criterios migratorios y las consecuencias legales de viajar al país del que se pidió protección.

Deja tu comentario

