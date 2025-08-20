americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Flor de Cuba

La Diosa responde a Flor de Cuba: "Te puede llegar una carta de deportación"

La Diosa responde a acusaciones de Flor de Cuba sobre drogas, negando los rumores y mostrando mensajes ofensivos. Amenaza con acciones legales y menciona posibles consecuencias migratorias para Flor

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Flor de Cuba

La cantante cubana La Diosa, cuyo nombre real es Dianelys Alfonso Cartaya, rompió el silencio este martes 19 de agosto para responder a las acusaciones de la influencer Flor de Cuba, quien la señaló de suministrar drogas a músicos, entre ellos al reguetonero Chocolate MC.

A través de un video publicado en Instagram, la intérprete negó rotundamente esos señalamientos y aseguró contar con pruebas que demuestran provocaciones previas por parte de Flor Danay Hernández, nombre real de la influencer.

Llevo tiempo fuera de polémicas y todos lo saben, pero quiero hacer este video porque lo amerita. A veces callar no es la opción y menos ante grandes intereses de hacer daño”, expresó La Diosa en la grabación, donde también mostró supuestos mensajes con insultos y amenazas recibidos de Flor.

Embed - La Diosa on Instagram: "Ojo con las difamaciones solo estaré mirando y guardando videos sigo mi vida en paz después de esto "
View this post on Instagram

A post shared by La Diosa (@diosacuba)

La defensa de La Diosa

La cantante subrayó que nunca ha suministrado drogas a ningún artista y mencionó directamente a Chocolate MC.

Ahora resulta que está alegando que le doy droga a artistas y a Chocolate. Te voy a decir algo: Chocolate mismo lo puede testificar. Desde que lo conocí es drogadicto y hasta el sol de hoy aún lo sigue siendo. Yo no lo metí en este mundo, ya estaba en este mundo”, aseguró.

La Diosa destacó además que ha apoyado al reguetonero en momentos difíciles: “Desde la prisión me llama a mí porque sabe que si 100 pesos tengo, 100 le mando para que coma”.

Advertencias a Flor de Cuba

En tono desafiante, la intérprete afirmó que su silencio previo había sido malinterpretado como debilidad:

No te equivoques más en tus alegaciones porque puedo ponerte a correr, pero no ahora porque no tienes donde caerte muerta. Eres una pobre diabla”, expresó.

Asimismo, insinuó que Flor podría enfrentar consecuencias legales e incluso migratorias por su relación con Sandro Castro, nieto del fallecido líder cubano Fidel Castro. “Siempre tendré tiempo para darte o simplemente te llegue una carta de deportación por estar vinculada con Sandro Castro abiertamente”, advirtió.

Reacciones en redes

El video generó una ola de comentarios en apoyo a La Diosa. Cientos de seguidores aplaudieron su postura, destacaron su serenidad y coincidieron en que había sido víctima de difamación. Algunos incluso sugirieron reportar la cuenta de Flor de Cuba o pidieron su deportación.

En la descripción del post, La Diosa cerró con un mensaje contundente:

Ojo con las difamaciones. Solo estaré mirando y guardando videos. Sigo mi vida en paz después de esto”.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ultrack se vuelve a tatuar despues de 5 anos y es en honor a claudia artiles

Ultrack se vuelve a tatuar después de 5 años y es en honor a Claudia Artiles

Por Redacción América Noticias Miami
genio producer presenta su nuevo album feromonas

Genio Producer presenta su nuevo álbum "Feromonas"

ferrante desata polemica en redes al poner a bebeshito por encima de celia cruz y benny more

Ferrante desata polémica en redes al poner a Bebeshito por encima de Celia Cruz y Benny Moré

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

Esposa de cubano detenido por ICE suplica que no lo deporten: Él es el todo de mi hija

Esposa de cubano detenido por ICE suplica que no lo deporten: "Él es el todo de mi hija"

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, durante una conferencia de prensa en el Palacio Presidencial de Ecuador, el jueves 31 de julio de 2025, en Quito. (AP Foto/Alex Brandon, Pool)

Corte de apelaciones permite a Trump poner fin al TPS para migrantes de Centroamérica y Nepal

Protestas en La Habana: cubanos bloquean calles por la escasez de agua potable

Protestas en La Habana: cubanos bloquean calles por la escasez de agua potable

Cajas con pesos cubanos son incautadas en Panamá y generan misterio sobre su destino

Cajas con pesos cubanos son incautadas en Panamá y generan misterio sobre su destino

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy estrecha la mano de su homólogo estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca, Washington, el lunes 18 de agosto de 2025. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Trump ofrece garantías de que no se enviarán soldados estadounidenses para ayudar a Ucrania

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter