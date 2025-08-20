La Diosa responde a Flor de Cuba: "Te puede llegar una carta de deportación"

La cantante cubana La Diosa , cuyo nombre real es Dianelys Alfonso Cartaya, rompió el silencio este martes 19 de agosto para responder a las acusaciones de la influencer Flor de Cuba , quien la señaló de suministrar drogas a músicos, entre ellos al reguetonero Chocolate MC .

A través de un video publicado en Instagram, la intérprete negó rotundamente esos señalamientos y aseguró contar con pruebas que demuestran provocaciones previas por parte de Flor Danay Hernández, nombre real de la influencer.

“ Llevo tiempo fuera de polémicas y todos lo saben, pero quiero hacer este video porque lo amerita. A veces callar no es la opción y menos ante grandes intereses de hacer daño ”, expresó La Diosa en la grabación, donde también mostró supuestos mensajes con insultos y amenazas recibidos de Flor.

La cantante subrayó que nunca ha suministrado drogas a ningún artista y mencionó directamente a Chocolate MC.

Embed - La Diosa on Instagram: "Ojo con las difamaciones solo estaré mirando y guardando videos sigo mi vida en paz después de esto "

“ Ahora resulta que está alegando que le doy droga a artistas y a Chocolate. Te voy a decir algo: Chocolate mismo lo puede testificar. Desde que lo conocí es drogadicto y hasta el sol de hoy aún lo sigue siendo. Yo no lo metí en este mundo, ya estaba en este mundo ”, aseguró.

La Diosa destacó además que ha apoyado al reguetonero en momentos difíciles: “ Desde la prisión me llama a mí porque sabe que si 100 pesos tengo, 100 le mando para que coma ”.

Advertencias a Flor de Cuba

En tono desafiante, la intérprete afirmó que su silencio previo había sido malinterpretado como debilidad:

“No te equivoques más en tus alegaciones porque puedo ponerte a correr, pero no ahora porque no tienes donde caerte muerta. Eres una pobre diabla”, expresó.

Asimismo, insinuó que Flor podría enfrentar consecuencias legales e incluso migratorias por su relación con Sandro Castro, nieto del fallecido líder cubano Fidel Castro. “Siempre tendré tiempo para darte o simplemente te llegue una carta de deportación por estar vinculada con Sandro Castro abiertamente”, advirtió.

Reacciones en redes

El video generó una ola de comentarios en apoyo a La Diosa. Cientos de seguidores aplaudieron su postura, destacaron su serenidad y coincidieron en que había sido víctima de difamación. Algunos incluso sugirieron reportar la cuenta de Flor de Cuba o pidieron su deportación.

En la descripción del post, La Diosa cerró con un mensaje contundente:

“Ojo con las difamaciones. Solo estaré mirando y guardando videos. Sigo mi vida en paz después de esto”.