Régimen deja en libertad a salvadoreño condenado por colocar bomba en hotel en Cuba en 1997

El gobierno cubano confirmó la liberación de Otto René Rodríguez Llerena, ciudadano salvadoreño condenado a 30 años de prisión por su participación en un atentado con bomba en el Hotel Meliá Cohíba de La Habana en 1997.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba , Rodríguez Llerena cumplió de forma íntegra la pena impuesta y fue excarcelado “en consonancia con las leyes del país”. El ataque por el que fue procesado formó parte de una serie de atentados contra instalaciones turísticas de la isla durante la década de 1990.

El 3 de agosto de 1997, Rodríguez Llerena colocó un artefacto explosivo en el lobby del hotel Meliá Cohíba. Aunque la detonación no dejó víctimas, el gobierno cubano reportó daños materiales valorados en 6,500 dólares.

Menos de un año después, el 10 de junio de 1998, regresó a Cuba con una nueva misión: introducir 1,5 kilos de explosivo C-4, dos detonadores y relojes para activar las cargas. Los dispositivos fueron detectados en la Aduana y el salvadoreño fue detenido. Según la acusación, actuaba bajo órdenes del anticastrista Luis Posada Carriles.

En 1999, el Tribunal Supremo Popular de Cuba lo condenó a la pena de muerte, aunque en 2010 esa sanción fue conmutada por una condena de 30 años de prisión, tras ser hallado culpable del delito de terrorismo de carácter continuado.

En su comunicado oficial, el régimen defendió que “Cuba cumple con sus leyes y garantiza que todos los terroristas respondan ante la justicia”. Asimismo, aprovechó para acusar a Estados Unidos de permitir la organización y financiación de planes violentos contra la isla desde su territorio.

Antecedente reciente

La excarcelación de Rodríguez Llerena se produce meses después de la liberación de otro salvadoreño implicado en los atentados de 1997: Raúl Ernesto Cruz León.

Cruz León fue condenado a 30 años de cárcel por colocar varias bombas en hoteles de La Habana, entre ellas la que el 4 de septiembre de 1997 estalló en el hotel Copacabana, provocando la muerte del turista italiano Fabio Di Celmo y dejando al menos 11 heridos.

Ambos casos forman parte de una serie de ataques terroristas ocurridos en la capital cubana en los años 90, que marcaron un antes y un después en la seguridad del sector turístico de la isla.