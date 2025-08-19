americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Cuba

Turismo en Cuba se desploma un 23 % en los primeros siete meses de 2025

El turismo en Cuba sufrió una fuerte caída durante los primeros siete meses de 2025, experimentando una contracción aproximada del 23 % con respecto al mismo período del año anterior, según datos preliminares reportados por medios especializados.

images

La Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) registró que Cuba recibió 571.772 visitantes internacionales en el primer trimestre de 2025, lo que representa una fuerte caída del 29,7 % frente a los 808.941 turistas del mismo periodo en 2024.

La disminución continuó extendiéndose en los meses siguientes. Hasta junio, el país acumuló 1.306.650 visitantes, lo que equivale a casi 320.000 personas menos que en los primeros seis meses de 2024—aunque sin ofrecer una cifra porcentual exacta, este número sugiere una caída sostenida que respalda la estimación de un desplome general del 23 %.

Causas del desplome

La contracción del turismo se vincula con varios factores estructurales:

  • Crisis energética y económica, que afecta la calidad del servicio y la experiencia del visitante.

  • Conectividad aérea reducida, particularmente con los principales mercados emisores.

  • Caída drástica en turistas provenientes de Canadá y Rusia, dos de los emisores más importantes.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
regimen deja en libertad a salvadoreno condenado por colocar bomba en hotel en cuba en 1997

Régimen deja en libertad a salvadoreño condenado por colocar bomba en hotel en Cuba en 1997

Por Redacción América Noticias Miami
el dolar marca un nuevo record en cuba y preocupa a la poblacion

El dólar marca un nuevo récord en Cuba y preocupa a la población

denuncian que cuba se ha convertido en un estado mafioso bajo el control de una oligarquia castro

Denuncian que Cuba se ha convertido en un "estado mafioso" bajo el control de una oligarquía Castro

yuniesky gurriel regresa a cuba tras seis anos: un reencuentro familiar que contrasta con la situacion de su hermano yulieski

Yuniesky Gurriel regresa a Cuba tras seis años: un reencuentro familiar que contrasta con la situación de su hermano Yulieski

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

Cajas con pesos cubanos son incautadas en Panamá y generan misterio sobre su destino

Cajas con pesos cubanos son incautadas en Panamá y generan misterio sobre su destino

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy estrecha la mano de su homólogo estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca, Washington, el lunes 18 de agosto de 2025. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Trump ofrece garantías de que no se enviarán soldados estadounidenses para ayudar a Ucrania

EEUU despliega destructores con misiles cerca de Venezuela en una de sus mayores operaciones en el Caribe

EEUU despliega destructores con misiles cerca de Venezuela en una de sus mayores operaciones en el Caribe

A PUNTO DE COMENZAR juicio contra Chocolate MC por amenazas y presunta conspiración para asesinar a Damian Valdez Galloso

A PUNTO DE COMENZAR juicio contra Chocolate MC por amenazas y presunta conspiración para asesinar a Damian Valdez Galloso

Rana Mourer ondea una bandera estadounidense fuera del centro de detención de inmigrantes conocido como “Alcatraz de los Caimanes” en la instalación de Entrenamiento y Transición de Dade-Collier, el sábado 12 de julio de 2025 en Ochopee, Florida. (AP Foto/Alexandra Rodriguez)

Juez desestima parte de la demanda sobre centro de detención migratoria "Alcatraz de los caimanes"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter