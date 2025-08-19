Turismo en Cuba se desploma un 23 % en los primeros siete meses de 2025

La Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) registró que Cuba recibió 571.772 visitantes internacionales en el primer trimestre de 2025, lo que representa una fuerte caída del 29,7 % frente a los 808.941 turistas del mismo periodo en 2024.

La disminución continuó extendiéndose en los meses siguientes. Hasta junio, el país acumuló 1.306.650 visitantes, lo que equivale a casi 320.000 personas menos que en los primeros seis meses de 2024—aunque sin ofrecer una cifra porcentual exacta, este número sugiere una caída sostenida que respalda la estimación de un desplome general del 23 %.