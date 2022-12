Encuentran muerto a un hombre armado que se atrincheró en un condominio en Midtown

“Hay un arma de fuego de ahí, no sabemos cuál fue el arma de fuego que disparó el tiro que finalmente le tomó la vida al individuo que está involucrado en este incidente”, añadió Morales.

El sospechoso se atrincheró en un apartamento ubicado en el piso 16, el cual fue evacuado en su totalidad, como medida de prevención.

Un vecino informó que el hombre le estaba diciendo cosas sin sentido sobre un auto robado y actuaba de manera extraña.

La joven Jostie Kris, quien reside en el piso 20, nos contó que al salir de su casa entró en pánico al ver la movilización policial.

“Yo llamé al edificio y me dijeron que era una investigación privada, todas las salidas estaban cerradas y yo tenía que salir, me monté en el carro y empecé a llorar, me fui y al rato mi mamá, que estaba arriba, me avisó de que hubo un tiroteo”, dijo la residente del condominio.

El Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida y la Unidad de Asuntos Internos de la Policía de Miami se encuentran a cargo de la investigación.