Juan Pablo Guanipa reiteró que "nuestro objetivo fundamental es la democratización y libertad del país"

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A través de un mensaje difundido en redes sociales, Guanipa destacó que la prioridad no debe centrarse en elecciones regionales o municipales, sino en impulsar un cambio político profundo que permita restablecer la institucionalidad democrática.

En ese sentido, cuestionó a quienes actualmente ocupan cargos como gobernadores y alcaldes, señalando que, a su juicio, muchos de ellos no cuentan con legitimidad debido a las condiciones en las que se realizaron los procesos electorales en los que participaron.

Asimismo, el dirigente insistió en que no considera oportuno enfocarse en nuevos comicios bajo el escenario actual, reiterando que primero deben garantizarse condiciones reales de democracia en el país.

Guanipa también criticó a sectores que decidieron asumir cargos tras la abstención opositora en procesos anteriores, asegurando que esos eventos estuvieron marcados por irregularidades.

Finalmente, reafirmó que la lucha de la oposición debe mantenerse enfocada en recuperar la democracia antes de plantear cualquier elección futura.