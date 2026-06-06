El dólar alcanza los 600 pesos en Cuba y marca un nuevo récord histórico en medio de la crisis económica

El dólar estadounidense alcanzó este miércoles los 600 pesos cubanos (CUP) en el mercado informal, estableciendo un nuevo récord histórico para la divisa en la isla y profundizando la depreciación de la moneda nacional en medio de una crisis económica sin precedentes.

La cotización fue reportada por el medio independiente El Toque, referencia utilizada por economistas, comerciantes y ciudadanos para seguir la evolución del mercado cambiario informal.

Mientras tanto, el tipo de cambio oficial establecido por el Banco Central de Cuba se ubicó en 524 pesos por dólar, ampliando aún más la brecha entre las tasas oficiales y las que rigen en las calles.

La escalada del dólar se ha intensificado durante las últimas semanas.

El 28 de mayo la divisa cotizaba en 570 pesos, mientras que a inicios de junio ya había alcanzado los 585 CUP. Apenas unos días después, cruzó la barrera psicológica de los 600 pesos.

Desde finales de abril, cuando cerró alrededor de 535 CUP, la moneda estadounidense acumula una apreciación superior al 12%, reflejando la creciente pérdida de confianza en el peso cubano.

Especialistas señalan que la velocidad de la depreciación supera incluso las previsiones más pesimistas realizadas por observatorios económicos independientes.

Crisis energética, sanciones y desplome del turismo impulsan la subida

Detrás del récord cambiario convergen varios factores que presionan la economía cubana.

La crisis energética continúa provocando apagones masivos en todo el país, mientras la industria turística atraviesa uno de sus peores momentos en décadas.

A ello se suman las nuevas sanciones de Estados Unidos, el endurecimiento de las restricciones financieras y la creciente salida de empresas extranjeras vinculadas a sectores estratégicos de la economía cubana.

La falta de divisas disponibles y la incapacidad del Estado para abastecer el mercado oficial también han incrementado la demanda en el mercado informal.

El impacto golpea directamente el bolsillo de los cubanos

La subida del dólar tiene consecuencias inmediatas para millones de familias.

Gran parte de los alimentos, productos de higiene, medicinas y artículos básicos dependen de importaciones o de precios referenciados en moneda extranjera.

Cada aumento del dólar encarece el costo de vida y reduce el poder adquisitivo de quienes cobran sus salarios exclusivamente en pesos cubanos.

Aunque quienes reciben remesas obtienen más pesos por cada dólar enviado, el efecto general es una aceleración de la inflación y una mayor pérdida del valor real de los ingresos.

De 200 a 600 pesos: una escalada histórica

La velocidad de la depreciación refleja la gravedad de la crisis.

En octubre de 2022 el dólar superó por primera vez los 200 pesos cubanos.

En febrero de 2024 alcanzó los 300 CUP.

En agosto de 2025 rompió la barrera de los 400 pesos.

En febrero de 2026 llegó a los 500.

Ahora, apenas cuatro meses después, supera los 600 pesos por dólar.

La tendencia evidencia una aceleración sin precedentes en la pérdida de valor de la moneda cubana.

¿Puede seguir subiendo?

Economistas advierten que los 600 pesos podrían no representar un techo.

La persistencia de la crisis energética, la escasez de combustible, la caída del turismo, la falta de liquidez estatal y la incertidumbre económica continúan ejerciendo presión sobre el mercado cambiario.

Mientras no existan señales claras de recuperación económica o incremento de la entrada de divisas, la tendencia alcista del dólar podría mantenerse durante los próximos meses.

El nuevo récord confirma la fragilidad del peso cubano y se convierte en otro indicador del profundo deterioro económico que atraviesa la isla.