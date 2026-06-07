Canadá abandona Cuba: Air Canada, WestJet y Air Transat suspenden vuelos indefinidamente

Las tres principales aerolíneas de Canadá —Air Canada, WestJet y Air Transat— anunciaron la suspensión indefinida de todos sus vuelos y paquetes turísticos hacia Cuba, una decisión que representa uno de los golpes más severos para la industria turística cubana en los últimos años.

Las compañías habían paralizado temporalmente sus operaciones a principios de 2026 y contemplaban regresar durante la temporada alta de otoño e invierno. Sin embargo, ahora confirmaron que no existe una fecha prevista para reanudar los vuelos hacia la isla.

La decisión afecta a miles de viajeros canadienses y deja a Cuba sin su principal mercado emisor de turistas.

Las compañías señalaron la incertidumbre económica, operativa y geopolítica que atraviesa Cuba.

Air Canada atribuyó la medida a la persistente inestabilidad política y económica en la isla.

Por su parte, WestJet indicó que la decisión responde al actual entorno operativo y reconoció que muchos clientes mantienen una fuerte conexión con Cuba, aunque las condiciones actuales impiden mantener la operación.

Air Transat también confirmó que la situación geopolítica y económica obliga a suspender indefinidamente sus servicios hacia el destino caribeño.

Las tres aerolíneas informaron que ofrecerán reembolsos o alternativas de viaje a los pasajeros afectados.

El turismo canadiense se desploma a niveles sin precedentes

Canadá ha sido históricamente el principal emisor de turistas hacia Cuba.

En 2025 más de 754.000 canadienses visitaron la isla, representando más del 40% de todos los viajeros internacionales que recibió el país.

Sin embargo, la situación cambió drásticamente en 2026.

Las cifras disponibles muestran que en marzo apenas llegaron unos cientos de turistas canadienses, reflejando una caída prácticamente total del flujo turístico tradicional entre ambos países.

La disminución de visitantes ocurre en medio de apagones prolongados, problemas de abastecimiento, escasez de combustible y deterioro de los servicios turísticos.

Hoteles vacíos y una industria en crisis

La salida de las aerolíneas se suma al abandono de importantes cadenas hoteleras internacionales que han reducido o eliminado operaciones en Cuba durante las últimas semanas.

La ocupación hotelera se encuentra en mínimos históricos y numerosos complejos turísticos operan con fuertes restricciones debido a la crisis energética que afecta al país.

Expertos del sector advierten que la pérdida del mercado canadiense podría tener consecuencias devastadoras para una industria que constituye una de las principales fuentes de divisas del régimen cubano.

Canadá advierte a sus ciudadanos sobre viajar a Cuba

Paralelamente, el gobierno canadiense ha actualizado sus recomendaciones de viaje para Cuba.

Las autoridades han alertado sobre apagones frecuentes, escasez de alimentos, problemas de abastecimiento y dificultades para acceder a productos básicos, situaciones que también afectan a los visitantes extranjeros.

Las advertencias incluyen posibles interrupciones en servicios esenciales dentro de hoteles y centros turísticos debido a la falta de combustible y electricidad.

Un nuevo revés para la economía cubana

La suspensión indefinida de vuelos por parte de Air Canada, WestJet y Air Transat llega en uno de los momentos más difíciles para la economía cubana.

La isla enfrenta una profunda crisis energética, una fuerte caída del turismo internacional, escasez de divisas y crecientes dificultades para sostener sectores estratégicos de su economía.

La pérdida de conectividad con el principal mercado turístico del país añade una nueva presión sobre un sector que ya mostraba señales de deterioro acelerado y cuya recuperación luce cada vez más incierta.