Detectives del Departamento de Homicidios de Miami-Dade acordonaron esa zona residencial del noroeste del condado durante varias horas para investigar cómo ocurrió este crimen.

La prima de la víctima identificó al individuo como DeAndrew Brands, de 27 años.

“Era muy joven, era un niño muy atento, amigable y muy respetuoso”.

“Mi vecino me llamó porque vio lo que caso y me dijo ´algo pasó, algo pasó´ y me di cuenta que algo grave había pasado, me dijo lo mataron y yo pensé que era mi hijo y ella me dice que a quién mataron fue a DeAndrew”.

Encuentran a joven baleado en el patio de su casa

El incidente se reportó a las ocho de la mañana de este martes, cuando el vecino de la víctima vio desde su ventana el cuerpo tirado en el césped.

Las autoridades pudieron recuperan varios casquillos de bala, pero no informaron si la víctima se encontraba armado en el momento del homicidio.

Familiares de la víctima informaron que hace poco vivía solo en la vivienda y que quizás nadie puede tener la descripción exacta de la persona que lo asesinó

Los paramédicos declararon que la víctima ya había fallecido cuando arribaron al área del incidente.

El asesinato se reportó en la zona residencial de la calle 99 y la sexta avenida del noreste de Miami-Dade.