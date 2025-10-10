El Museo Americano de la Diáspora Cubana realizará conferencia en honor a María Corina Machado por su Premio Nobel de la Paz

Compartir en:









El evento se llevará a cabo el lunes 13 de octubre a las 11:00 a.m. en la sede del museo, ubicada en 1200 Coral Way, Miami, FL 33145, y contará con la participación de destacadas figuras del ámbito académico, político y social de Florida y Venezuela.

La nominación de Machado al Nobel de la Paz fue impulsada el 17 de agosto de 2024 por el propio Museo Americano de la Diáspora Cubana, bajo el liderazgo de su presidente Marcell Felipe, con el respaldo de reconocidas instituciones educativas del sur de Florida: Miami Dade College, Florida International University, St. Thomas University y Barry University. Los presidentes de estas universidades, calificados para presentar candidatos ante el Comité Noruego del Nobel, desempeñaron un papel clave en la postulación de la dirigente venezolana.

Asimismo, la iniciativa contó con el apoyo de importantes líderes políticos estadounidenses, entre ellos el actual secretario de Estado Marco Rubio, el senador Rick Scott y los congresistas Mario Díaz-Balart, Carlos Giménez y María Elvira Salazar, quien dirigió una carta formal al Comité Noruego respaldando la nominación de Machado.

El Dr. Felipe destacó que "este reconocimiento trasciende fronteras y simboliza la unión de las comunidades exiliadas que comparten un mismo anhelo de libertad y democracia para sus países".

La conferencia reunirá a los presidentes de las universidades patrocinantes, junto con legisladores de Florida y líderes venezolanos, para rendir homenaje a Machado y reflexionar sobre el impacto de su lucha pacífica en favor de la libertad, los derechos humanos y la recuperación democrática de Venezuela.

Detalles del evento:

Fecha: Lunes, 13 de octubre de 2025

Hora: 11:00 a.m.

Lugar: Museo Americano de la Diáspora Cubana, 1200 Coral Way, Miami, FL 33145 Para información adicional o acreditaciones de prensa: [email protected]