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Trump promete ocuparse de Cuba tras Irán y asegura que tiene "muy buenos planes" para la isla

Desde el Despacho Oval, Donald Trump afirmó que atenderá la situación de Cuba una vez resuelva la crisis con Irán y calificó al régimen cubano como una “nación fallida”

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Trump CUBA

Trump vuelve a poner a Cuba en el centro de su agenda

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que Cuba será una de sus prioridades una vez concluya la gestión de la actual crisis con Irán, al tiempo que reiteró sus críticas contra el régimen cubano y adelantó que su administración tiene planes para el futuro de la isla.

Durante una conversación con periodistas en el Despacho Oval, Trump utilizó una metáfora para explicar el orden de sus prioridades internacionales.

“Nos ocuparemos de Irán y, cuando eso esté resuelto, de regreso haremos una pequeña parada. Nos ocuparemos de eso”, afirmó el mandatario.

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“Cuba es una nación fallida”, afirma Trump

Al ser consultado sobre si las sanciones estadounidenses buscan acelerar el colapso del régimen cubano, Trump rechazó esa interpretación y aseguró que el objetivo de Washington es otro.

“No. Solo queremos que sea un país bien administrado que pueda alimentar a su pueblo. Es una nación fallida”, declaró.

El presidente sostuvo que Cuba atraviesa una situación de extrema fragilidad económica y señaló que la isla perdió una de sus principales fuentes de apoyo externo.

Según Trump, durante años el régimen cubano se benefició de la ayuda proveniente de Venezuela, una relación que describió como un intercambio de petróleo por apoyo político y de seguridad.

“Vamos a ocuparnos de Cuba”

Las declaraciones del mandatario se producen en medio de una creciente presión de Washington sobre La Habana.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha reforzado las sanciones económicas, endurecido las restricciones financieras y ampliado las medidas contra entidades vinculadas al régimen cubano.

Al referirse al futuro de la isla, el mandatario dejó una de las frases más llamativas de la jornada.

“Vamos a ocuparnos de Cuba. ¿Y saben qué? Ellos nos lo piden. El pueblo nos lo pide”, afirmó.

La fecha clave: vence el ultimátum contra GAESA

Las declaraciones llegan justo cuando expira el plazo fijado por Washington para que empresas extranjeras rompan relaciones con GAESA, el conglomerado militar que controla amplios sectores de la economía cubana.

La medida forma parte de la Orden Ejecutiva firmada por Trump el 1 de mayo, que amplió las sanciones contra entidades vinculadas al aparato económico del régimen.

En las últimas semanas, varias compañías extranjeras han anunciado cambios en sus operaciones en Cuba ante el riesgo de quedar expuestas a sanciones secundarias estadounidenses.

Cuba e Irán, dos frentes en la política exterior de Trump

El mandatario insistió en que actualmente la prioridad de su administración es la situación con Irán, aunque dejó claro que Cuba continúa ocupando un lugar relevante dentro de su agenda estratégica.

No es la primera vez que Trump vincula ambos escenarios. En meses recientes ha señalado públicamente que Cuba será uno de los próximos temas que abordará una vez estabilizados otros conflictos internacionales.

Máxima presión sobre La Habana

Las palabras del presidente llegan en un momento especialmente delicado para Cuba, marcada por apagones prolongados, escasez de combustible, dificultades económicas y una creciente presión diplomática de Washington.

Mientras la Casa Blanca mantiene abiertas vías de comunicación con sectores del poder cubano, la administración Trump continúa apostando por una estrategia de presión económica y política para impulsar cambios dentro de la isla.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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