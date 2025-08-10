Edmundo García, defensor del castrismo en Miami, admite vivir con solo 22 dólares y una comida al día

Compartir en:









El polémico presentador cubano y ferviente defensor del régimen castrista, Edmundo García, sorprendió nuevamente a su audiencia al revelar en su programa de YouTube que atraviesa una grave crisis económica. Según contó, tiene apenas 22 dólares en su cuenta bancaria, sobrevive con un único plato de comida diario y teme terminar viviendo en la calle.

“Estoy casi debajo de un puente”, afirmó con tono de desesperación, añadiendo que padece síntomas de hipoglucemia por el hambre que pasa. A pesar de su situación, García se mantiene fiel a sus ideales, defendiendo las políticas de la Revolución Cubana y criticando el embargo de Estados Unidos.

El periodista, conocido por su trayectoria en la televisión oficialista y por haber reconocido su trabajo para la Seguridad del Estado cubana, ha sido objeto de fuertes críticas en redes sociales. El youtuber Ernesto Morales, uno de sus principales detractores, recordó que García confesó haber entrevistado a disidentes, como Manuel Cuesta Morúa, por encargo de la inteligencia cubana para luego usar ese material contra los opositores.

En plataformas digitales, muchos usuarios le han instado a regresar a Cuba, asegurando que allí “esos 22 dólares serían una fortuna”. Otros señalaron que su actual situación es consecuencia de “lo que él mismo sembró” por respaldar un sistema que, según ellos, ha condenado a millones de cubanos a la pobreza.

Edmundo Garcia.png A pesar del aislamiento y las críticas, García insiste en que no renunciará a su pasado ni a sus creencias, asegurando que “no será un cobarde que reniegue de lo que siempre creyó”, aunque admite que Cuba ya no es lo que defendió en sus primeros años.

No es la primera vez que el exconductor de De la Gran Escena habla públicamente de su precariedad. En 2023 enfrentó un desalojo tras la decisión de su arrendador de vender la vivienda. En aquel momento acusó al grupo “Puentes de Amor” y a su líder, Carlos Lazo, de influir en su expulsión, asegurando que la medida fue tomada de mala fe.

Hoy, entre la nostalgia, la defensa del castrismo y la dura realidad económica que enfrenta, Edmundo García vive una paradoja que sus críticos ven como el precio de su lealtad política.