Disparos desde un auto en movimiento contra una casa en Miami deja una joven de 18 años herida

Hasta el momento no ha transcendido la identidad de la víctima y tampoco si ella vivía en la casa donde fue baleada o estaba de visita.

“Justo delante de mi casa, usted sabe, justo delante de mi casa. Esto es peligroso, pero realmente no sé qué es lo que ha podido suceder y tampoco conozco a la joven herida. Me pregunto qué está pasando aquí, pero usted sabe, yo no salgo de mi casa por la noche”, explicó una vecina de la casa baleada.

Solo un vehículo está involucrado en este tiroteo y desde él se dispararon varias balas contra la propiedad de forma indiscriminada.

Por ahora, la policía no ha informado sobre las características del auto y de los sospechosos.

La policía pide la colaboración ciudadana para detener a los responsables. Si tiene cualquier tipo de información puede comunicarse de inmediato con la línea de Alto al Crimen de Miami-Dade al (305) 471-8477.