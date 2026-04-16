Arrestan en Miami a cubana acusada de intentar atropellar a empleada postal en ataque racial

Una mujer de origen cubano fue arrestada tras ser acusada de intentar atropellar en tres ocasiones a una empleada del Servicio Postal de EE.UU. y amenazarla con un arma, en hechos ocurridos en el barrio de la Pequeña Habana.

La sospechosa, identificada como Lourdes María Portugués, de 34 años , enfrenta múltiples cargos graves.

El incidente ocurrió alrededor de las 4:25 p.m. , cuando la trabajadora realizaba su ruta habitual de entrega.

Según el informe policial, todo comenzó cuando el hijo de la acusada se acercó a recoger el correo, momento en que la mujer lanzó un insulto racial contra la empleada.

La acusada roció a la trabajadora con una manguera

Luego se subió a su vehículo SUV

Intentó atropellarla hasta tres veces

La víctima logró esquivar el vehículo corriendo y refugiándose detrás de autos estacionados.

Testigos también tuvieron que apartarse para evitar ser embestidos.

Amenaza con arma

Tras los intentos de atropello, la mujer entró a su vivienda y gritó:

“Te voy a disparar, tengo un arma en mi casa”

El hijo de la sospechosa declaró que la vio manipulando municiones.

La policía encontró posteriormente una pistola de aire comprimido en el domicilio.

Evidencia y arresto

Las cámaras de vigilancia confirmaron la versión de la víctima.

El portavoz policial Mike Vega fue contundente:

“Intentó atropellarla no una, ni dos, sino tres veces”.

La mujer fue detenida y trasladada al Centro Correccional Turner Guilford Knight (TGK).

Cargos y proceso legal

Portugués enfrenta:

Dos cargos de agresión agravada con arma mortal

Posible reclasificación como delito de odio

El juez fijó una fianza de $15,000 y ordenó arresto domiciliario.

Registros muestran antecedentes previos, incluyendo arrestos por agresión y drogas.

Caso bajo revisión

La Fiscalía de Miami-Dade evalúa elevar los cargos debido al componente racial del ataque.