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Miami

Arrestan en Miami a cubana acusada de intentar atropellar a empleada postal en ataque racial

Mujer enfrenta cargos graves tras intentar embestir tres veces a una trabajadora postal y amenazarla con dispararle

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Un violento incidente en Miami ha encendido alarmas por un presunto ataque con motivación racial.

Una mujer de origen cubano fue arrestada tras ser acusada de intentar atropellar en tres ocasiones a una empleada del Servicio Postal de EE.UU. y amenazarla con un arma, en hechos ocurridos en el barrio de la Pequeña Habana.

Ataque escaló en segundos

La sospechosa, identificada como Lourdes María Portugués, de 34 años, enfrenta múltiples cargos graves.

El incidente ocurrió alrededor de las 4:25 p.m., cuando la trabajadora realizaba su ruta habitual de entrega.

Según el informe policial, todo comenzó cuando el hijo de la acusada se acercó a recoger el correo, momento en que la mujer lanzó un insulto racial contra la empleada.

Intento de atropello múltiple

La situación escaló rápidamente:

La acusada roció a la trabajadora con una manguera

Luego se subió a su vehículo SUV

Intentó atropellarla hasta tres veces

La víctima logró esquivar el vehículo corriendo y refugiándose detrás de autos estacionados.

Testigos también tuvieron que apartarse para evitar ser embestidos.

Amenaza con arma

Tras los intentos de atropello, la mujer entró a su vivienda y gritó:

“Te voy a disparar, tengo un arma en mi casa”

El hijo de la sospechosa declaró que la vio manipulando municiones.

La policía encontró posteriormente una pistola de aire comprimido en el domicilio.

Evidencia y arresto

Las cámaras de vigilancia confirmaron la versión de la víctima.

El portavoz policial Mike Vega fue contundente:

“Intentó atropellarla no una, ni dos, sino tres veces”.

La mujer fue detenida y trasladada al Centro Correccional Turner Guilford Knight (TGK).

Cargos y proceso legal

Portugués enfrenta:

Dos cargos de agresión agravada con arma mortal

Posible reclasificación como delito de odio

El juez fijó una fianza de $15,000 y ordenó arresto domiciliario.

Registros muestran antecedentes previos, incluyendo arrestos por agresión y drogas.

Caso bajo revisión

La Fiscalía de Miami-Dade evalúa elevar los cargos debido al componente racial del ataque.

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