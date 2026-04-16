Más de 10.000 soldados de EEUU refuerzan bloqueo a Irán pero hasta ahora no han abordado barcos

El presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Dan Caine, le habla a la prensa en el Pentágono en Washington el 16 de abril del 2026. (AP foto/Kevin Wolf) AP

En los primeros tres días de la acción militar, 14 barcos se han dado la vuelta en lugar de enfrentarse al bloqueo naval, según el Comando Central de Estados Unidos, que supervisa la guerra con Irán.

Algunos buques vinculados a Irán o sancionados que han salido del Golfo Pérsico a través del estrecho de Ormuz, la vía marítima crucial para los envíos de energía, parecen haber detenido sus movimientos, apagado sus transpondedores de radio o regresado hacia la costa de Irán, según empresas de datos de transporte marítimo.

A los buques que se acercan al bloqueo, implementado en los mares territoriales de Irán y en aguas internacionales y no en el estrecho de Ormuz, se les da una advertencia, declaró a los periodistas en el Pentágono el general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto.

“Cualquier barco que cruce el bloqueo haría que nuestros marineros ejecuten tácticas planificadas de antemano, diseñadas para llevar la fuerza hasta ese barco —y, si fuera necesario, abordar el barco y tomar el control”, afirmó.

El Comando Central difundió una grabación de una transmisión de radio enviada a los buques en la región en la que se indicaba que el ejército estaba listo para usar la fuerza si fuera necesario para aplicar el bloqueo.

“Los buques serán abordados para interdicción y confiscación al transitar hacia o desde un puerto iraní”, dice el mensaje.

El secretario de Defensa Pete Hegseth comentó a periodistas que Estados Unidos está utilizando menos del 10% de su poder naval para hacer cumplir el bloqueo. La Marina tiene 16 buques de guerra —11 destructores, tres buques de asalto anfibio, un portaaviones y un buque de combate litoral— en Oriente Medio, de una fuerza de combate de aproximadamente 300 buques de guerra en total.

También respaldan el bloqueo una serie de aeronaves diferentes, así como operaciones de vigilancia, reconocimiento e inteligencia diseñadas para proporcionar a la Marina la información más reciente sobre los buques con los que se está encontrando.

Restringir el acceso marítimo de Irán es un esfuerzo global, sostuvo Caine, y los recursos militares de Estados Unidos en otras partes del mundo, incluido el Pacífico, perseguirán a los buques que envíen ilegalmente petróleo iraní o intenten proporcionar apoyo material a Teherán.

Caine señaló la congestión del área alrededor del bloqueo, comparándola con un estacionamiento abarrotado y a los destructores de Estados Unidos con autos deportivos de alta potencia.

“Hay mucho ahí afuera”, expresó Caine. “Es como conducir un auto deportivo por el estacionamiento de un supermercado en un fin de semana de día de pago, con miles de niños en ese estacionamiento, mientras intentas maniobrar para llegar a ese barco que intentaría burlar ese bloqueo”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP