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Yubrán Luna

YUBRÁN LUNA REAPARECE Y LANZA MENSAJE TRAS POLÉMICA DE IMARAY ULLOA

Yubrán Luna reacciona a video viral de Imaray Ulloa sobre mujeres interesadas y desata debate en redes

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Yubran

Yubrán Luna reacciona a polémica de Imaray Ulloa y lanza mensaje que enciende redes sociales

Miami, Florida — El actor cubano Yubrán Luna volvió a captar la atención en redes sociales tras reaccionar públicamente a la polémica generada por su ex pareja, la influencer Imaray Ulloa, por su video sobre las llamadas “mujeres interesadas”.

El comentario del actor, breve pero contundente, se volvió viral y desató interpretaciones entre seguidores.

Embed - IY O on Instagram: "Como cuando el hombre dice que no le gustan las mujeres interesadas"
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La polémica que lo desató todo

Todo comenzó cuando Imaray Ulloa publicó un video en el que cuestiona a los hombres que critican a las mujeres interesadas, comparándolos con figuras como:

Cristiano Ronaldo

Brad Pitt

El clip superó las 150 mil reproducciones y generó miles de reacciones, tanto de apoyo como de críticas.

Respuesta viral y crítica directa

El creador de contenido @iamfrankthonys respondió con un análisis detallado que también se viralizó, señalando:

Diferencias económicas entre multimillonarios y personas comunes

Screenshot 2026-04-09 at 11.01.55AM

Costos reales de citas

Salarios promedio en EE.UU. y Latinoamérica

“Comparar a un multimillonario con una persona trabajadora es absurdo”, afirmó.

El comentario de Yubrán que encendió todo

En medio del debate, Yubrán Luna dejó un mensaje que muchos interpretaron como indirecta hacia su ex:

“El problema no es ambicionar… el problema es ser solo eso…”

La frase, ambigua pero cargada, provocó especulaciones inmediatas en redes.

Historia entre ambos

Yubrán e Imaray mantuvieron una relación durante siete años (2014-2021) y compartieron proyectos televisivos.

Tras la ruptura:

Imaray inició relación con el cirujano Fabián Fontaine

Yubrán reconoció en 2024 que “no la amó como debía”

Debate abierto en redes

El comentario del actor reavivó el interés en su relación pasada y amplificó el debate sobre:

Intereses en relaciones

Expectativas económicas

Diferencias sociales

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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