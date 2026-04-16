Rusia promete más petróleo a Cuba y otro cargamento llegaría en menos de 15 días

El gobierno de Moscú confirmó que continuará suministrando petróleo a la isla, mientras reportes indican que un segundo cargamento de combustible podría llegar en menos de 15 días , reforzando la dependencia de La Habana en plena escalada de tensiones con Estados Unidos.

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, aseguró que Rusia seguirá brindando “asistencia” energética a Cuba tras el envío reciente de un petrolero con unas 100,000 toneladas de crudo (alrededor de 700,000 barriles) .

Sin embargo, el propio funcionario admitió que ese volumen apenas cubriría “un par de meses” de consumo .

Plataformas de monitoreo marítimo apuntan a que el buque “Universal” , sancionado por EE.UU. y la Unión Europea, ya estaría en ruta hacia Cuba con unos 251,000 barriles de diésel , lo que marcaría el segundo envío en menos de un mes.

El primer cargamento llegó a finales de marzo a Matanzas a bordo del petrolero Anatoly Kolodkin , en medio de una severa escasez de combustible en la isla.

La caída del suministro venezolano

La suspensión de envíos desde México

La baja producción interna de crudo

Actualmente, Cuba produce menos de un tercio del combustible que necesita, lo que ha paralizado sectores clave de la economía.

Mensaje político de Moscú

El Kremlin elevó el tono político en medio de la situación.

El portavoz Dmitri Peskov advirtió que Rusia no desea ver a ningún país “invadiendo” o “presionando” a Cuba, calificando a la isla como un “aliado estratégico”.

También denunció un deterioro en el sistema sanitario cubano, señalando que la población enfrenta escasez de electricidad y medicinas.

Escalada de tensiones

El apoyo ruso llega en un momento crítico:

Reportes señalan que el Pentágono evalúa escenarios sobre Cuba

Washington mantiene presión económica y energética

La Habana asegura prepararse ante una posible agresión

Aunque autoridades militares estadounidenses han negado planes inmediatos de intervención, la retórica política ha ido en aumento en las últimas semanas.

Un tablero geopolítico en tensión

Con Rusia reforzando su presencia energética y Estados Unidos aumentando la presión, Cuba vuelve a colocarse en el centro de un nuevo pulso geopolítico.