Wall Street abre en alza mientras inversionistas están atentos a conversaciones sobre la guerra

Corredores bursátiles en la sede de la Bolsa de Valores de Nueva York el 13 de abril del 2026. (AP foto/Seth Wenig) AP

El S&P 500 subía 0,2% en las primeras operaciones el jueves, un día después de superar su anterior máximo histórico establecido en enero.

Las acciones han saltado más de 10% desde que tocaron un mínimo a finales de marzo, impulsadas por las esperanzas de un fin de la guerra, que ha estrangulado los suministros de petróleo del golfo Pérsico y ha elevado los precios de la gasolina.