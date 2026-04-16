Wall Street abre en alza mientras inversionistas están atentos a conversaciones sobre la guerra

El S&P 500 subía 0,2% en las primeras operaciones el jueves, un día después de superar su anterior máximo histórico establecido en enero.
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NUEVA YORK (AP) — El mercado bursátil de Estados Unidos se mantiene cerca de su récord mientras Wall Street espera más indicios sobre qué ocurrirá en la guerra con Irán.
El S&P 500 subía 0,2% en las primeras operaciones el jueves, un día después de superar su anterior máximo histórico establecido en enero.
El promedio industrial Dow Jones sumaba 152 puntos y el compuesto Nasdaq casi no registraba cambios.
Las acciones han saltado más de 10% desde que tocaron un mínimo a finales de marzo, impulsadas por las esperanzas de un fin de la guerra, que ha estrangulado los suministros de petróleo del golfo Pérsico y ha elevado los precios de la gasolina.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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