INFLUENCER CUBANA GENERA $200 mil EN 24 HORAS EN ONLYFANS Y DESATA POLÉMICA

Influencer cubana La Mariposa revela que ganó $200,000 en 24 horas en OnlyFans y causa impacto
Miami, Florida — La influencer cubana conocida como La Mariposa sorprendió al revelar que generó 200,000 dólares en solo 24 horas tras lanzar su cuenta en OnlyFans, una de las plataformas de contenido por suscripción más populares del mundo.
La cifra fue confirmada por la propia creadora durante una entrevista en el podcast Destino Tolk, donde aseguró que el resultado superó todas sus expectativas.
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Un debut que rompe récords
La influencer, cuyo nombre real es Marllenys Reigada Ferrer, explicó que en apenas día y medio logró alcanzar una cifra que ha generado gran repercusión en redes sociales.
“200 mil. 200K”, afirmó de forma contundente.
Decisión tras momento personal
Según contó, la decisión de incursionar en la plataforma surgió tras una reflexión profunda luego de enfrentar una operación de cáncer en 2025.
Pensó en el futuro de sus hijos
Buscó estabilidad económica
Decidió apostar por contenido digital
Estrategia y preparación
Antes de lanzarse, aseguró que se preparó con asesoría de la actriz cubana Angelina Castro, con el objetivo de posicionarse entre las más exitosas.
“Tenía que ser la mejor”, afirmó.
Contenido y monetización
Uno de los datos que más llamó la atención fue el tipo de contenido que monetiza:
Un usuario pagó $5,000 por un video simple
No necesariamente contenido explícito
Estrategia basada en diferenciación
Críticas y comparación con otras creadoras
La Mariposa también marcó distancia con otras influencers cubanas en la plataforma:
Criticó precios bajos
Aseguró ofrecer contenido diferente
Defendió su modelo de negocio
Vida personal y proyectos
Sobre su relación con su esposo Guille, evitó dar detalles claros en medio de rumores.