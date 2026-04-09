INFLUENCER CUBANA GENERA $200 mil EN 24 HORAS EN ONLYFANS Y DESATA POLÉMICA

Miami , Florida — La influencer cubana conocida como La Mariposa sorprendió al revelar que generó 200,000 dólares en solo 24 horas tras lanzar su cuenta en OnlyFans , una de las plataformas de contenido por suscripción más populares del mundo.

La cifra fue confirmada por la propia creadora durante una entrevista en el podcast Destino Tolk, donde aseguró que el resultado superó todas sus expectativas.

La influencer, cuyo nombre real es Marllenys Reigada Ferrer , explicó que en apenas día y medio logró alcanzar una cifra que ha generado gran repercusión en redes sociales.

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Según contó, la decisión de incursionar en la plataforma surgió tras una reflexión profunda luego de enfrentar una operación de cáncer en 2025 .

Pensó en el futuro de sus hijos

Buscó estabilidad económica

Decidió apostar por contenido digital

Estrategia y preparación

Antes de lanzarse, aseguró que se preparó con asesoría de la actriz cubana Angelina Castro, con el objetivo de posicionarse entre las más exitosas.

“Tenía que ser la mejor”, afirmó.

Contenido y monetización

Uno de los datos que más llamó la atención fue el tipo de contenido que monetiza:

Un usuario pagó $5,000 por un video simple

No necesariamente contenido explícito

Estrategia basada en diferenciación

Críticas y comparación con otras creadoras

La Mariposa también marcó distancia con otras influencers cubanas en la plataforma:

Criticó precios bajos

Aseguró ofrecer contenido diferente

Defendió su modelo de negocio

Vida personal y proyectos

Sobre su relación con su esposo Guille, evitó dar detalles claros en medio de rumores.

Además, anunció nuevos proyectos:

Videoclip en Puerto Rico

Negocio de joyería

Nueva plataforma para influencers