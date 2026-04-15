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Pentágono activa planes para posible operación militar en Cuba en medio de tensión con EE.UU.

El Pentágono intensifica planes para una posible intervención en Cuba mientras crecen tensiones con la administración Trump

Trump CUba

Estados Unidos podría estar dando un paso decisivo hacia una nueva escalada con Cuba.

El Pentágono ha comenzado a intensificar discretamente la planificación de posibles operaciones militares en la isla, a la espera de una eventual orden del presidente Donald Trump, según reveló un reporte exclusivo de USA Today.

Preparativos en marcha

De acuerdo con fuentes con conocimiento directo, estructuras dentro del aparato militar estadounidense ya están siendo movilizadas para prepararse ante un posible escenario de intervención.

Aunque no existe una orden oficial, el hecho de que el tema ya esté en fase de planificación marca un cambio significativo en la dinámica entre Washington y La Habana.

Escalada de tensiones

Las relaciones entre ambos países han empeorado en los últimos meses:

Restricciones a envíos de petróleo hacia Cuba

Nuevas sanciones económicas

Declaraciones cada vez más duras desde Washington

Este nuevo movimiento del Pentágono sugiere que el conflicto podría entrar en una fase mucho más crítica.

El tema ya circula en Washington

El informe indica que la posibilidad de una acción militar ya se discute en círculos políticos y de seguridad nacional en la capital estadounidense.

Esto ocurre tras reportes previos que advertían un endurecimiento progresivo de la postura de la administración Trump hacia el régimen cubano.

Un escenario en desarrollo

Por ahora, no hay confirmación de una intervención inminente, pero la planificación militar es considerada uno de los indicadores más claros de que Estados Unidos evalúa todas las opciones sobre la mesa.

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