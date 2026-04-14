¡Flor de Cuba anuncia embarazo y sorprende a sus seguidores tras un año de momentos difíciles!

La influencer cubana radicada en Miami , Flor de Cuba , anunció que está embarazada, desatando una ola de reacciones entre sus seguidores tras compartir un video en TikTok que rápidamente se volvió viral.

Con su estilo característico, mezclando humor y emoción, la creadora de contenido reveló que espera un bebé, generando miles de comentarios y mensajes de felicitación en cuestión de horas.

El embarazo llega meses después de uno de los episodios más difíciles de su vida, cuando tuvo que ser sometida a una cirugía de emergencia.

En ese momento, Flor confesó que le habían extirpado una trompa, lo que hizo aún más inesperada y emocionante esta noticia.

La noticia también llega tras su reciente compromiso con su pareja, Alex, en una pedida que emocionó a sus seguidores.

“Primera vez que soy feliz”, expresó entonces la influencer, dejando ver el cambio que ha vivido en su vida personal.

Éxito profesional y motivación familiar

En paralelo, Flor de Cuba se ha consolidado como una de las figuras más fuertes en TikTok Shop, destacándose por sus ventas y crecimiento en redes.

Además, recientemente cumplió uno de sus sueños: comprar una casa en Punta Cana.

Un nuevo capítulo

Este será su tercer hijo y el primero junto a su actual pareja, marcando el inicio de una nueva etapa llena de expectativas.