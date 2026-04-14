¡Flor de Cuba anuncia embarazo y sorprende a sus seguidores tras un año de momentos difíciles!

Una noticia que ha sacudido las redes sociales.
La influencer cubana radicada en Miami, Flor de Cuba, anunció que está embarazada, desatando una ola de reacciones entre sus seguidores tras compartir un video en TikTok que rápidamente se volvió viral.
Un anuncio que nadie esperaba
Con su estilo característico, mezclando humor y emoción, la creadora de contenido reveló que espera un bebé, generando miles de comentarios y mensajes de felicitación en cuestión de horas.
De momentos duros a una nueva vida
El embarazo llega meses después de uno de los episodios más difíciles de su vida, cuando tuvo que ser sometida a una cirugía de emergencia.
En ese momento, Flor confesó que le habían extirpado una trompa, lo que hizo aún más inesperada y emocionante esta noticia.
Amor y nuevos comienzos
La noticia también llega tras su reciente compromiso con su pareja, Alex, en una pedida que emocionó a sus seguidores.
“Primera vez que soy feliz”, expresó entonces la influencer, dejando ver el cambio que ha vivido en su vida personal.
Éxito profesional y motivación familiar
En paralelo, Flor de Cuba se ha consolidado como una de las figuras más fuertes en TikTok Shop, destacándose por sus ventas y crecimiento en redes.
Además, recientemente cumplió uno de sus sueños: comprar una casa en Punta Cana.
Un nuevo capítulo
Este será su tercer hijo y el primero junto a su actual pareja, marcando el inicio de una nueva etapa llena de expectativas.