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Flor de Cuba

¡Flor de Cuba anuncia embarazo y sorprende a sus seguidores tras un año de momentos difíciles!

La influencer Flor de Cuba anuncia su embarazo en redes tras superar una operación y comprometerse

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Flor de Cuba

Una noticia que ha sacudido las redes sociales.

La influencer cubana radicada en Miami, Flor de Cuba, anunció que está embarazada, desatando una ola de reacciones entre sus seguidores tras compartir un video en TikTok que rápidamente se volvió viral.

De momentos duros a una nueva vida

El embarazo llega meses después de uno de los episodios más difíciles de su vida, cuando tuvo que ser sometida a una cirugía de emergencia.

En ese momento, Flor confesó que le habían extirpado una trompa, lo que hizo aún más inesperada y emocionante esta noticia.

Amor y nuevos comienzos

La noticia también llega tras su reciente compromiso con su pareja, Alex, en una pedida que emocionó a sus seguidores.

“Primera vez que soy feliz”, expresó entonces la influencer, dejando ver el cambio que ha vivido en su vida personal.

Éxito profesional y motivación familiar

En paralelo, Flor de Cuba se ha consolidado como una de las figuras más fuertes en TikTok Shop, destacándose por sus ventas y crecimiento en redes.

Además, recientemente cumplió uno de sus sueños: comprar una casa en Punta Cana.

Un nuevo capítulo

Este será su tercer hijo y el primero junto a su actual pareja, marcando el inicio de una nueva etapa llena de expectativas.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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