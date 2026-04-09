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Miami

Pareja cubana de Miami es arrestada por estafa de $200 mil con Rolex falsos y crucero inexistente

Arrestan a pareja en Miami acusada de estafar más de $200 mil con promesas de Rolex y viajes falsos.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
cubanos

Miami-Dade, Florida — Una pareja del área de Westchester fue arrestada acusada de ejecutar un esquema de fraude que superó los 200,000 dólares, engañando a una familia con la promesa de relojes de lujo y viajes inexistentes.

Los detenidos fueron identificados como Antonio Díaz (65) y María Blasco Díaz (64), quienes enfrentan múltiples cargos, incluidos fraude organizado, hurto mayor, robo a personas mayores y uso de documentos falsificados.

Embed - PAREJA EN MIAMI ES ARRESTADA POR ESTAFA DE $200 MIL CON ROLEX FALSOS Y CRUCERO INEXISTENTE

Promesas de lujo que nunca llegaron

Según el informe policial, el esquema comenzó en 2022 cuando las víctimas —amigos de años de la pareja— recibieron ofertas de:

Relojes Rolex con 50% de descuento

Un reloj Patek Philippe

Joyas y accesorios de lujo

Familiares realizaron depósitos por:

$138,948 en relojes

Más de $13,400 en joyería

Excusas y engaños prolongados

Durante meses, los sospechosos ofrecieron explicaciones para justificar los retrasos:

Problemas de envío

Control de calidad

Entregas equivocadas

Incluso enviaron supuestas pruebas de compra que luego resultaron falsas.

El “crucero fantasma”

El fraude se amplió cuando ofrecieron un crucero con descuento:

La familia pagó $44,910

El viaje estaba programado para julio de 2023

Nunca existió

La reserva proporcionada no correspondía a las víctimas.

Cheques sin fondos

Para aparentar devoluciones, la pareja entregó cheques que:

Provenían de cuentas sin fondos

No pudieron ser cobrados

Eran parte del engaño

Víctimas vulnerables

Entre los afectados hay personas mayores:

Padres entre 70 y 80 años

Más de 20 familiares involucrados

“A toda nuestra familia la estafó… confiábamos completamente en ella”, declaró una víctima ante el juez.

Proceso judicial

Las autoridades confirmaron que el monto total del fraude asciende a $200,259.

Ambos sospechosos comparecieron ante un juez, quien fijó:

Fianza de $35,000 cada uno

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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