Pareja cubana de Miami es arrestada por estafa de $200 mil con Rolex falsos y crucero inexistente

Miami-Dade, Florida — Una pareja del área de Westchester fue arrestada acusada de ejecutar un esquema de fraude que superó los 200,000 dólares, engañando a una familia con la promesa de relojes de lujo y viajes inexistentes.
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Arrestan a pareja en Miami acusada de estafar más de $200 mil con promesas de Rolex y viajes falsos.
Miami-Dade, Florida — Una pareja del área de Westchester fue arrestada acusada de ejecutar un esquema de fraude que superó los 200,000 dólares, engañando a una familia con la promesa de relojes de lujo y viajes inexistentes.
Los detenidos fueron identificados como Antonio Díaz (65) y María Blasco Díaz (64), quienes enfrentan múltiples cargos, incluidos fraude organizado, hurto mayor, robo a personas mayores y uso de documentos falsificados.
Relojes Rolex con 50% de descuento
Un reloj Patek Philippe
Joyas y accesorios de lujo
Familiares realizaron depósitos por:
$138,948 en relojes
Más de $13,400 en joyería
Excusas y engaños prolongados
Problemas de envío
Control de calidad
Entregas equivocadas
El “crucero fantasma”
El fraude se amplió cuando ofrecieron un crucero con descuento:
La familia pagó $44,910
El viaje estaba programado para julio de 2023
Nunca existió
La reserva proporcionada no correspondía a las víctimas.
Cheques sin fondos
Para aparentar devoluciones, la pareja entregó cheques que:
Provenían de cuentas sin fondos
No pudieron ser cobrados
Eran parte del engaño
Víctimas vulnerables
Entre los afectados hay personas mayores:
Padres entre 70 y 80 años
Más de 20 familiares involucrados
“A toda nuestra familia la estafó… confiábamos completamente en ella”, declaró una víctima ante el juez.
Proceso judicial
Las autoridades confirmaron que el monto total del fraude asciende a $200,259.
Ambos sospechosos comparecieron ante un juez, quien fijó:
Fianza de $35,000 cada uno
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