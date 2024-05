Decenas de médicos cubanos buscan información para revalidar sus títulos en Florida

Miami, Florida – Cientos de médicos acudieron este miércoles a un evento organizado por las ONG Solidaridad Sin Fronteras y Green Cross para obtener más información sobre la nueva ley SB7016, promulgada por el gobernador de Florida, R on DeSantis .

Debido a la gran afluencia de público, muchos médicos no lograron entrar al salón donde se realizó el evento, que contó con una asistencia de más de 1.500 personas. Alfonso subrayó la urgencia de la medida, mencionando que el 34% de los especialistas en el estado superan los 60 años. “Más demanda y menos médicos es igual a una crisis. Por eso el gobierno tiene que tomar medidas como esta”, explicó.

Varios asistentes al evento se mostraron optimistas con la noticia. El médico cubano Humberto Masa, quien lleva unos meses en el país, expresó su gratitud: “Quiero dar gracias a este gran país por darme la oportunidad de llegar con el parole humanitario y me encantaría tener la oportunidad de ejercer lo que con tanta vocación estudiamos”.

Marleny Sillero Tamayo, una doctora cubana que escapó de la misión médica en Venezuela, relató las duras condiciones que enfrentó: “Sólo nos pagaban el tres por ciento de lo que debían pagarnos. No teníamos alimentos ni medicamentos. No teníamos cómo transportarnos. Los de la Seguridad del Estado nos vigilaban para que no escapáramos, pero aún así lo hicimos”. Sillero añadió: “Nosotros somos profesionales de la salud que queremos darle al mundo lo que necesita”.

La cirujana pediátrica Yurién Cordobés, quien llegó al país solicitando asilo por la frontera sur, también asistió al evento. “Esto nos va a abrir las puertas para ejercer nuestro sueño”, dijo, pero lamentó que su condición migratoria, bajo la “Orden de Libertad Bajo Palabra” (Formulario I-220A), no le permita acceder a la residencia para poder estudiar y revalidar su título. “Estoy pidiendo un parole a ICE. Sería muy bueno si analizaran cuántos profesionales están esperando por un parole para seguir estudiando y aportar a este gran país”, apuntó Cordobés.

La nueva ley SB7016 representa un cambio significativo para los profesionales de la salud formados en el extranjero, especialmente para los médicos cubanos exiliados, que ahora ven una nueva oportunidad para ejercer su profesión y contribuir al sistema de salud de Florida.