Expiloto cubano acusado junto a Raúl Castro recibe condena en EEUU por fraude migratorio

El expiloto militar cubano Luis Raúl González-Pardo Rodríguez, acusado junto a Raúl Castro en el caso del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, fue sentenciado por una corte federal en Jacksonville, Florida, tras declararse culpable de fraude migratorio.

El exteniente coronel de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) admitió haber realizado declaraciones falsas durante trámites migratorios en Estados Unidos, evitando así un juicio federal completo.

De acuerdo con documentos judiciales, las autoridades estadounidenses aseguran que González-Pardo ocultó cerca de tres décadas de servicio militar en Cuba al solicitar beneficios migratorios tras ingresar a EEUU mediante parole humanitario.

Entre los elementos mencionados en el caso aparecen:

Omisión de historial militar en formularios migratorios

Ingreso a EEUU bajo parole humanitario en 2024

Investigación federal relacionada con el caso Hermanos al Rescate

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El exmilitar podría volver a ser arrestado

Aunque la sentencia impuesta por fraude migratorio estaría cerca de concluir, el expiloto podría permanecer bajo custodia debido a los cargos federales adicionales presentados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La acusación relacionada con el derribo de las avionetas incluye:

Conspiración para asesinar ciudadanos estadounidenses

Derribo de aeronaves civiles

Homicidio

Participación en operación militar aérea

Investigadores creen que podría ser pieza clave

Según reportes judiciales y testimonios de investigadores, González-Pardo podría aportar información relevante sobre cómo se ejecutó la operación militar cubana de 1996.

Las autoridades consideran que podría tener conocimiento sobre:

La cadena de mando militar

Las órdenes emitidas aquel día

Operaciones aéreas y comunicaciones

La persecución de las avionetas civiles

El caso vuelve a elevar tensiones entre Washington y La Habana

La situación ocurre en medio del aumento de tensiones entre Estados Unidos y Cuba tras la acusación formal presentada contra Raúl Castro y otros exmilitares cubanos por el derribo de las aeronaves de Hermanos al Rescate.