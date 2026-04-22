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Miami

Cubanos convierten el limbo migratorio en negocio: lanzan joyería "I-220A" en Miami

Migrantes cubanos en EE.UU. abren joyería “I-220A” en Miami, transformando su estatus migratorio en símbolo de identidad y emprendimiento.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
I220A

Un grupo de migrantes cubanos en Miami ha dado un giro inesperado a su situación legal al convertir su estatus migratorio en una marca comercial. Bajo el nombre “I-220A”, lanzaron una joyería que ya comienza a generar impacto en redes sociales y dentro de la comunidad.

El proyecto fue presentado oficialmente en Instagram a través de la cuenta @i220a_joyeria, con un video que resume la idea detrás del negocio: transformar la incertidumbre en oportunidad. El lema es claro: “Los sueños no tienen fronteras”.

De documento migratorio a símbolo de identidad

El término I-220A no es casual. Se trata de un documento emitido por Immigration and Customs Enforcement (ICE) que permite a ciertos migrantes permanecer en libertad mientras sus casos siguen en corte.

Sin embargo, este estatus:

No otorga residencia legal

No garantiza permiso de trabajo

No permite acceder directamente a la Ley de Ajuste Cubano

A pesar de estas limitaciones, los emprendedores decidieron convertirlo en una identidad colectiva.

Una estrategia que conecta con miles

La joyería no solo vende productos, sino también un mensaje.

Ofrece un 10% de descuento a clientes con estatus I-220A, reforzando el sentido de comunidad.

El concepto ha resonado rápidamente entre miles de cubanos que viven una situación similar, generando identificación inmediata.

Reacción en redes y respaldo mediático

El periodista Javier Díaz destacó la iniciativa, subrayando que no se trata de un negocio improvisado:

“Esto no es un invento, es un negocio oficial… estos cubanos están fuera de serie”.

También vinculó el emprendimiento con el potencial de la comunidad cubana:

“Cuando Cuba sea libre, vamos a levantar ese país”.

Tendencia en crecimiento en Miami

El caso no es aislado. Desde 2024, se ha registrado un aumento de negocios creados por cubanos con I-220A en ciudades como Miami:

Barberías

Salones de belleza

Reposterías

Servicios independientes

Ahora, la joyería se suma como un nuevo símbolo de resiliencia en medio de la incertidumbre migratoria.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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