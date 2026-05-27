Hermana de presidenta de GAESA es trasladada por ICE a Louisiana tras arresto en Miami

Adys Lastres Morera fue trasladada a un centro migratorio en Louisiana días después de su arresto en Miami

Por Redacción América Noticias Miami
ICE mueve a familiar de figura vinculada a GAESA a centro migratorio en Louisiana

Adys Lastres Morera, hermana de la presidenta ejecutiva de GAESA, fue trasladada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a un centro de procesamiento migratorio en Louisiana, según registros oficiales de la agencia federal.

El traslado ocurre pocos días después de su arresto en Miami y ha generado atención por producirse en medio de recientes acciones y medidas estadounidenses relacionadas con figuras vinculadas al aparato económico y militar cubano.

El traslado quedó reflejado en registros oficiales

De acuerdo con la información disponible:

La detenida aparece bajo custodia migratoria

Fue trasladada al South Louisiana ICE Processing Center

El caso continúa bajo supervisión administrativa desde Miami

No se han reportado cargos penales públicos

Según los reportes, el procedimiento se desarrolla bajo normas migratorias y no dentro de un proceso criminal.

El caso ocurre en medio de nuevas medidas relacionadas con Cuba

La situación surge dentro de un contexto de presión y sanciones recientes vinculadas a estructuras económicas cubanas.

Entre los elementos relacionados aparecen:

Medidas dirigidas contra GAESA

Sanciones recientes de Estados Unidos

Investigaciones y acciones migratorias

Procesos administrativos federales

Familiares denuncian falta de comunicación

Según declaraciones divulgadas por medios locales, familiares señalaron que no habían logrado mantener contacto directo tras el arresto.

Hasta el momento:

Las autoridades no han anunciado nuevos cargos

El proceso continúa siendo migratorio

No se han informado decisiones finales sobre el caso

La situación sigue en desarrollo

