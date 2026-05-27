Hermana de presidenta de GAESA es trasladada por ICE a Louisiana tras arresto en Miami

ICE mueve a familiar de figura vinculada a GAESA a centro migratorio en Louisiana
Adys Lastres Morera, hermana de la presidenta ejecutiva de GAESA, fue trasladada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a un centro de procesamiento migratorio en Louisiana, según registros oficiales de la agencia federal.
El traslado ocurre pocos días después de su arresto en Miami y ha generado atención por producirse en medio de recientes acciones y medidas estadounidenses relacionadas con figuras vinculadas al aparato económico y militar cubano.
El traslado quedó reflejado en registros oficiales
De acuerdo con la información disponible:
La detenida aparece bajo custodia migratoria
Fue trasladada al South Louisiana ICE Processing Center
El caso continúa bajo supervisión administrativa desde Miami
No se han reportado cargos penales públicos
Según los reportes, el procedimiento se desarrolla bajo normas migratorias y no dentro de un proceso criminal.
El caso ocurre en medio de nuevas medidas relacionadas con Cuba
La situación surge dentro de un contexto de presión y sanciones recientes vinculadas a estructuras económicas cubanas.
Entre los elementos relacionados aparecen:
Medidas dirigidas contra GAESA
Sanciones recientes de Estados Unidos
Investigaciones y acciones migratorias
Procesos administrativos federales
Familiares denuncian falta de comunicación
Según declaraciones divulgadas por medios locales, familiares señalaron que no habían logrado mantener contacto directo tras el arresto.
Hasta el momento:
Las autoridades no han anunciado nuevos cargos
El proceso continúa siendo migratorio
No se han informado decisiones finales sobre el caso
La situación sigue en desarrollo