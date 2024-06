Comienzan a demoler edificio donde se desató un incendio de gran magnitud en el Downtown de Miami

“Ayer fui al edificio y me subió mucho la presión, me afectó mucho verlo así. Quise acudir y entrar, podía ver mi balcón y cosas afuera, pero las autoridades nos aconsejaron que mejor que no. Hoy decidí no ir y ver la demolición por la tele”, contaba Milagros Mesa, desplazada tras el incendio.