Captado en Cámara: tres ladrones robando botellas caras de vino de un Liquor Store en el Doral

“Vino un cliente preguntando por un vino, luego dijo que no, que prefería champagne, y luego dijo no saber lo que quería y me pidió que fuera donde él estaba. Yo fui un momento, hablé con él y me mostró las cosas y me dijo que no quería nada. Entonces salió rápido. Entonces, cuando miro una de las estanterías, veo que me había robado botellas”, relataba Óscar Pérez, propietario Liquor King.