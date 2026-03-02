Chocolate MC condenado a 10 años de prisión tras declararse culpable en tres casos penales en Florida

El reguetonero cubano Chocolate MC , cuyo nombre real es Josvany Sierra Hernández , fue sentenciado a 10 años de prisión , seguidos de cinco años de libertad condicional, tras aceptar un acuerdo de culpabilidad que resolvió tres procesos penales en su contra en el estado de Florida.

La decisión judicial pone fin a varios casos que mantenían al artista bajo investigación, incluyendo cargos por secuestro, robo y solicitud de asesinato.

De acuerdo con reportes judiciales y medios locales como Telemundo 51 , el acuerdo de culpabilidad incluyó:

El jurado ya lo había declarado culpable en uno de los procesos cuando se formalizó el acuerdo con la fiscalía.

Robo en una habitación de hotel

Solicitud de asesinato del presunto responsable de la muerte del artista urbano “El Taiger”

Además de la pena de prisión, el tribunal ordenó:

La sentencia cubre los tres casos incluidos en el acuerdo judicial.

Orden de alejamiento respecto a las víctimas

Un nuevo capítulo en su historial legal

La condena marca uno de los momentos más críticos en la carrera del artista, cuya trayectoria ha estado rodeada de controversias públicas y múltiples conflictos legales en los últimos años.

Con esta decisión, las autoridades cierran tres procesos penales que mantenían al reguetonero bajo presión judicial.